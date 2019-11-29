Суд пом’якшив журналісту Муравицькому домашній арешт

Корольовський районний суд Житомира дозволив підозрюваному у державній зраді журналісту Василю Муравицькому нічний домашній арешт замість цілодобового.

Про це із зали суду повідомляє кореспондент Укрінформу.

Прокурор Вадим Левченко наполягав на зміні запобіжного заходу на тримання під вартою з можливістю внесення грошової застави у розмірі 570 тисяч гривень.

Натомість адвокат Муравицького Світлана Новицька заявила клопотання про незастосування жодного запобіжного заходу до підсудного.

Під цілодобовим домашнім арештом Муравицький перебував із червня 2018 року. До того він був під вартою. Домашній арешт у нічну пору триватиме з 22.00 до 6.00. Запобіжний захід діятиме до 27 січня 2020 року.