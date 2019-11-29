Суд пом’якшив журналісту Муравицькому домашній арешт

Суд пом’якшив журналісту Муравицькому домашній арешт

Укрінформ
Корольовський районний суд Житомира дозволив підозрюваному у державній зраді журналісту Василю Муравицькому нічний домашній арешт замість цілодобового.

Про це із зали суду повідомляє кореспондент Укрінформу.

Прокурор Вадим Левченко наполягав на зміні запобіжного заходу на тримання під вартою з можливістю внесення грошової застави у розмірі 570 тисяч гривень.

Натомість адвокат Муравицького Світлана Новицька заявила клопотання про незастосування жодного запобіжного заходу до підсудного.

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Під цілодобовим домашнім арештом Муравицький перебував із червня 2018 року. До того він був під вартою. Домашній арешт у нічну пору триватиме з 22.00 до 6.00. Запобіжний захід діятиме до 27 січня 2020 року.

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