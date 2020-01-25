Як зростуть мінімальні пенсії сім’ям військових у разі втрати годувальника

Міністерство соціальної політики оприлюднило розміри мінімальних пенсій в разі втрати годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців, з 1 січня ц.р.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства у Facebook.

"Друзі, ділимось з Вами інфографікою, в якій показано, коли та на скільки саме зростуть мінімальні розміри пенсій в разі втрати годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців", - йдеться у публікації.

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Так, за даними міністерства, з 01.01.2020 вказана пенсія дорівнюватиме 3276 грн, з 01.07.2020 = 3424 грн, з 01.12.2020 = 3538 грн.