Дружина привітала Зеленського з днем народження: Спасибі за кожну мить разом

У суботу, 25 січня, Президент України Володимир Зеленський святкує день народження - йому виповнюється 42 роки.

Президента з днем народження привітала в Instagram його дружина - перша леді Олена Зеленська.

"Безпечно. Затишно. Ніколи не спокійно, але завжди цікаво. Так почуваєшся, коли поряд – справжній чоловік. Той, на кого можеш покластися в усьому. Який справді слухає і в потоці твоїх слів знайде та зрозуміє головне. В обіймах котрого виклики ззовні стають малими та нестрашними. Справжній чоловік – той, з яким до снаги, здавалося б, неможливе. А ще поруч з таким обов'язкове відчуття легкого запаморочення й "метеликів" усередині. Коханий, з твоїм днем! ️Спасибі за кожну мить разом! Нехай їх буде ще нескінченно багато. Навіть якщо й різних, але обов'язково – рука в руці, з поглядами, зверненими одне до одного.

Завжди з тобою, завжди на твоєму боці!" - написала вона.

Як свідчать дані з біографії Президента, опубліковані на офіційному сайті глави держави, Зеленський народився 25 січня 1978 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.

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21 квітня 2019 року був обраний Президентом України на чергових виборах, здобувши підтримку 73,22% виборців. 20 травня склав присягу перед народом України як глава держави.

Зеленський вступив на посаду Президента України в 41 рік, ставши наймолодшим главою держави в історії країни.

Одружений. Дружина – Олена Зеленська. Має дочку Олександру та сина Кирила.