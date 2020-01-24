Олені Зеленській показали ізраїльську систему соціалізації дітей з інвалідністю
Про це інформує пресслужба глави держави.
“Під час робочого візиту Президента України Володимира Зеленського до Держави Ізраїль перша леді Олена Зеленська відвідала школу для учнів зі складними формами інвалідності”, - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, особливістю школи Ха-Двір ха-хадаш у Єрусалимі є інтеграція дітей з особливими потребами до соціуму, “тому акцент тут роблять радше на соціальних аспектах, а не на освітніх – навчають бути самостійними, елементарно давати собі раду в побуті, прищеплюють основи особистої гігієни”.
Як розповіли викладачі, кожен учень відвідує початкові уроки, музичні уроки, здобуває соціальні навички через рух, декоративно-ужиткове мистецтво. Серед групових методів терапії практикують трудотерапію, фізіотерапію, шіацу, їзду верхи, гідротерапію тощо. Організовують екскурсії та щорічні спільні подорожі.
Тривалість занять різна – від 20 до 45 хвилин. У кожному класі не більше шести учнів, а загалом у школі 29 дітей віком від 6 до 21 року.
“Поруч із Ха-Двір ха-хадаш, у сусідній будівлі, розташована звичайна міська школа. Як пояснили дружині Президента, задум такий, щоб учні бачили одне одного, перетиналися, спільно проводили час, спілкувалися.
Крім того, зазначається в повідомленні, щоб діти могли відчути себе частиною спільноти, школа щомісяця ініціює загальні уроки та роботу громадського кафе.
«Нормальне суспільство не має ізолювати, відштовхувати. Я чула про ізраїльські школи, профілем яких є соціалізація, – про їхню гнучкість, зосередженість передусім на соціальних потребах дитини, водночас дбайливе ставлення та прищеплення самостійності. Тепер на власні очі переконалася в дієвості таких підходів», – зазначила Зеленська у розмові з адміністрацією освітнього закладу та особисто подякувала вчителям.
Фото: пресслужба глави держави