Олені Зеленській показали ізраїльську систему соціалізації дітей з інвалідністю

Перша леді України Олена Зеленська під час робочого візиту до Держави Ізраїль відвідала у Єрусалимі школу Ха-Двір ха-хадаш для учнів зі складними формами інвалідності.

Про це інформує пресслужба глави держави.

“Під час робочого візиту Президента України Володимира Зеленського до Держави Ізраїль перша леді Олена Зеленська відвідала школу для учнів зі складними формами інвалідності”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, особливістю школи Ха-Двір ха-хадаш у Єрусалимі є інтеграція дітей з особливими потребами до соціуму, “тому акцент тут роблять радше на соціальних аспектах, а не на освітніх – навчають бути самостійними, елементарно давати собі раду в побуті, прищеплюють основи особистої гігієни”.

Як розповіли викладачі, кожен учень відвідує початкові уроки, музичні уроки, здобуває соціальні навички через рух, декоративно-ужиткове мистецтво. Серед групових методів терапії практикують трудотерапію, фізіотерапію, шіацу, їзду верхи, гідротерапію тощо. Організовують екскурсії та щорічні спільні подорожі.

Тривалість занять різна – від 20 до 45 хвилин. У кожному класі не більше шести учнів, а загалом у школі 29 дітей віком від 6 до 21 року.

“Поруч із Ха-Двір ха-хадаш, у сусідній будівлі, розташована звичайна міська школа. Як пояснили дружині Президента, задум такий, щоб учні бачили одне одного, перетиналися, спільно проводили час, спілкувалися.

Крім того, зазначається в повідомленні, щоб діти могли відчути себе частиною спільноти, школа щомісяця ініціює загальні уроки та роботу громадського кафе.

«Нормальне суспільство не має ізолювати, відштовхувати. Я чула про ізраїльські школи, профілем яких є соціалізація, – про їхню гнучкість, зосередженість передусім на соціальних потребах дитини, водночас дбайливе ставлення та прищеплення самостійності. Тепер на власні очі переконалася в дієвості таких підходів», – зазначила Зеленська у розмові з адміністрацією освітнього закладу та особисто подякувала вчителям.

Фото: пресслужба глави держави