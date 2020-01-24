ВООЗ та Світовий банк позитивно оцінили медреформу в Україні

ВООЗ та Світовий банк опублікували звіт щодо процесів трансформації фінансування системи охорони здоров’я України за 2016-2019 роки.

Про це у Фейсбук повідомляє Національна служба здоров'я України.

"У документі зазначається, що впровадження медичної реформи в Україні відбувається успішно, створено Національну службу здоров’я - найважливішого провідника змін у системі охорони здоров’я. З’являються відчутні результати на рівні первинної медичної допомоги, тривають подальші кроки трансформації галузі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основним висновком звіту є те, що загальна структура реформи фінансування системи охорони здоров’я в Україні відповідає провідним міжнародним практикам покращення доступності, якості та ефективності медичних послуг.

Міжнародні експерти підкреслюють, що ключовою причиною успішного впровадження реформи є стійкі політичні зобов’язання та якісні міжвідомчі відносини між Кабінетом Міністрів, Міністерством охорони здоров’я, Національною службою здоров’я України та Міністерством фінансів. А для досягнення сталості реформи важливо забезпечити розподіл відповідальності за її проведення між основними зацікавленими сторонами – місцевою владою, надавачами медичних послуг та населенням.