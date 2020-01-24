В Україні презентували перший підручник з НАТОзнавства

В Україні анонсували вихід посібника, який висвітлює діяльність Північно-Атлантичного альянсу не лише як безпекового блоку, а й організації, яка взяла за основу своєї діяльності міжнародне право, демократичні цінності та права людини.

Про це йшлося під час круглого столу в Укрінформі на тему: "Нове сприйняття НАТО в Україні. Навчальний спецкурс "НАТО - сила, що захищає мирних громадян".

Вперше в Україні такий посібник був розроблений як для викладачів, так і для студентів і школярів, зазначили учасники презентації. Спецкурс «НАТО — сила, що захищає мирних громадян» був розроблений Всеукраїнською спілкою викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти за підтримки уряду Великої Британії.

“Україна задекларувала свій шлях Євроатлантичної інтеграції, зараз це положення зафіксовано в Конституції України. І ніколи ще підтримка вступу України до НАТО не була такою високою. Минулого тижня я бачив результати опитувань, які зафіксували ці цифри - вище 50%. Але залишається ще багато роботи, аби всі в Україні знали що таке НАТО і що за ним стоїть. Ось чому ця робота є такою цінною в Україні. Я думаю, що освіта та навчання є ключовими речами”, - наголосив під час виступу перший секретар Посольства Великої Британії в Києві Олівер Фаірламб.

Він також поінформував, що Посольство Великої Британії профінансувало ще декілька проєктів в цій сфері в Україні.

Своєю чергою д.ю.н., викладач Військового інституту КНУ ім. Тараса Шевченка Ірина Шопіна наголосила, що Україна вже багато десятиліть намагається подолати наслідки перебування у складі Радянського Союзу і викорінити із суспільної свідомості радянський спадок, в якому досить переконливо більшу частину населення виховували в тому, що “НАТО це та сила, яка прагне втягнути нашу державу в Тертю світову війну”. “На жаль, є люди, які поділяють такі погляди... Іноді вони знаходься в системі освіти і виховують нове покоління. Тому проблема є надзвичайно загрозливою... Цей підручник необхідно однозначно вітати і вважати дуже актуальним, оскільки він формує нову картину світу у молоді та юнацтва”, - зазначила Шопіна. Вона також наголосила, що новий підручник — це не 30 сторінок занудного тексту, який ніхто не буде читати, а “це яскраві приклади, це цитати з законодавства, це тести, малюнки, цікавий матеріал, який буде легко засвоюватись”.

Крім того, за словами авторів роботи, підручник дуже наочний та живий, він повністю заснований на достовірному об'єктивному нормативному матеріалі, а ті правові акти, які процитовані, дійсно чинні.

Як зазначали учасники презентації, посібник всебічно охоплює ключові функції НАТО в контексті захисту цивільних осіб у миротворчих операціях. Висвітлює зусилля НАТО з метою зменшення шкоди для цивільних у ситуаціях конфлікту, сприяння Альянсом створенню безпечного середовища, полегшення доступу цивільних до основних потреб. Курс в підручнику також включає аналіз гібридної інформаційної війни РФ, спрямованої на створення іміджу НАТО, як агресора.

Одна з авторок посібника Тамара Бакка нагадала, що в Україні вже проводилися освітні пілотні проєкти з інформування учнів про НАТО, в яких були задіяні школи різних областей. В стислій довідці про НАТО тоді повідомлялось, що 7 травня 1997 року в Україні був створений центр “Україна-НАТО”, який вперше відкритий в країні, що не є членом Альянсу. Вона також відзначила, що лише у 2017 році у програмі “Нова українська школа” підручник і предмет “Громадянська освіта” містив інформацію по НАТО і всі учні почали її отримувати.

“І тільки сьогодні цим посібником ми зможемо розширити матеріал та дати більше знань про НАТО”, - зазначила Бакка.

За інформацією організаторів заходу, посібник буде розміщений у відкритому доступі.