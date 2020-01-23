В Україні стартував шкільний проєкт неформальної освіти “Відкривай Україну: Ідентифікація”

Розпочався всеукраїнський проєкт неформальної освіти “Відкривай Україну: Ідентифікація”.

Про це в Telegram повідомляє Міністерство культури, молоді та спорту.

“В Україні розпочалась четверта хвиля наймасштабнішого всеукраїнського проєкту неформальної освіти “Відкривай Україну: Ідентифікація” 2020, який навчає підлітків втілювати свої ідеї та задуми і змінювати цим свої школи, міста та всю Україну”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, дедлайн реєстрації на проєкт 10 лютого.

“Уже п’ятий рік Фундація соціальних інновацій "З країни в Україну" проводить гейміфіковану освітню пригоду, яка навчає школярів навичок ХХІ століття, таких як робота в команді, комунікації, робота з ідеями, лідерство, проєктний менеджмент тощо”, - зазначає МКМС.

Проєкт “Відкривай Україну: Ідентифікація” складається з кількох етапів. Перший полягає у тому, що учні 7-11 класів формують команду, обирають ментора - улюбленого вчителя, досліджують проблеми свого міста та генерують ідею проєкту.

Наступним етапом є реалізація ідеї у своєму населеному пункті.

У півфіналі проєкту в усіх обласних центрах відбудуться фестивалі освітніх інновацій “Освітній хайп”, де оберуть переможця від області.

“Фінал проєкту – це велика подія у Києві, під час якої проходитимуть тренінги та розважальні заходи”, - додали у МКМС.

Як зазначається, переможці “Відкривай Україну: Ідентифікація” 2020 отримають можливість поїхати у навчальну поїздку за кордон, щоб дізнатись, як їхні однолітки змінюють свою країну, та розповісти про власний досвід реалізації проєктів.