Зеленський помолився за мир в Україні біля Стіни плачу

Президент України Володимир Зеленський відвідав Стіну плачу, де долучився до молитви за мир в Україні.

Про це повідомляє Офіс Президента у Facebook.

«Мир – це головне, що потрібно Україні. Важливо, щоб молитва за мир звучала в таких святих місцях», – підкреслив Зеленський.

Зазначається, що молитву прочитали головний рабин Києва Моше Реувен Асман, рабин Рав Шалом Аруш і головний рабин Стіни плачу Шмуель Рабінович.

Як повідомлялося, 23-24 січня Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом в Ізраїлі, де проходять пам’ятні заходи у межах Світового форуму Голокосту, присвяченого 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц.

У четвер зранку Президент заявив, що українська делегація поступилася своїми місцями на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію.

Фото: Офіс Президента