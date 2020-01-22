Більш ніж половина українців не проти отримувати частину зарплати "в конвертах"

Понад 53% українців погодились би при офіційному працевлаштуванні отримувати частину зарплати "в конвертах".

Про це йдеться у дослідженні Центру Разумкова "Інституційне середовище неформальних трудових відносин в Україні: масштаби, динаміка, наслідки", яке опубліковане на сайті центру.

"52% опитаних громадян відповіли, що не мають намірів працювати без офіційного оформлення. Поряд з цим, погодилися б працювати офіційно (на основі запису у трудовій книжці або письмового договору) та отримувати частину зарплати "в конверті" 53% (16,6% відповіли, що вони офіційно працевлаштовані і сьогодні отримують частину заробітної плати "в конверті")", - йдеться у дослідженні.

У Центрі Разумкова також зауважують, що з огляду на те, що практика недотримання норм законодавства достатньо глибоко вкорінена у свідомість українців, можна припустити, що не всі респонденти були відверті у відповідях, і насправді значно більша частина громадян мають незадекларовану заробітну плату.

Також згідно з дослідженням, працювати на підставі усної домовленості погодилися б 30,8% опитаних (21% громадян повідомили, що наразі працюють без оформлення), а 51,9% опитаних заявили, що не пішли б працювати без оформлення. При цьому найбільше бажання працювати в "тіньовому" секторі висловлюють самозайняті, серед яких 48,5% погоджуються працювати без офіційного оформлення. На "усну домовленість" згодні 32,5% найманих працівників і 20% роботодавців та працюючих співвласників.

Водночас лише 14% опитаних позитивно оцінили існування "тіньової" зайнятості, 25% байдуже ставляться до неї, а 48% українців – негативно.

Дослідження відбувалося 6-11 вересня 2019 року в усіх регіонах України за винятком тимчасово окупованих Криму та територій Донецької і Луганської областей. Було опитано 2 018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.