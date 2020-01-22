Офіційний телевізійний оператор Ланет.TV як альтернатива супутниковому ТБ

Останні новини супутникових телеканалів в Україні невтішні: на нас очікує кодування 23-х топових ТБ-каналів.

Постає питання: як не залишитися без улюблених каналів і які є альтернативи супутниковому ТБ (наприклад, ТБ онлайн)? Отже, давайте з'ясуємо.

Хто має право на трансляцію супутникових каналів?

Ще з 4 листопада за допомогою 2-хвилинних блекаутів, під час яких трансляція каналу переривалася, провайдери супутникового телебачення в Україні попереджали глядачів про кодування супутникового сигналу.

Справа у тому, що тепер право на трансляцію супутникових каналів має тільки офіційний телевізійний оператор.

З 28 січня 2020 року наберуть чинності нові параметри супутникового ТБ і нові частоти українських каналів будуть закодовані. Шахраї не зможуть налаштувати ваш тюнер на прийом супутникового ТБ, адже частоти супутникових каналів 2019 застаріли.

Ми радимо вже зараз перевірити: чи платите ви абонплату за перегляд українського телебачення. І якщо так, то чи користуєтеся послугами офіційного провайдера.

Немає сигналу на супутнику, що робити?

Придбати новий тюнер, який підтримує оновлену систему кодування та платити щомісячну абонплату, яку стягує офіційний телевізійний оператор України за перегляд топових українських каналів супутникового ТБ. Так само можна перейти, наприклад, на кабельне ТБ. Або ж ви можете продовжувати дивитися безкоштовні нішеві та регіональні канали України.

Є й кардинально альтернативний метод дивитися улюблені канали ТБ – телебачення онлайн. Є кілька видів інтернет-ТБ, але основний принцип роботи один і той же: ви дивитеся телебачення через мережу Інтернет.

Як дивитися ТБ через Інтернет?

У вас повинен бути стабільний і досить потужний сигнал Інтернету.

Бажано мати пристрій з ОС Андроїд, але можна скористатися й веб-версією сервісів інтернет-телебачення.

Потрібно встановити додаток для перегляду каналів онлайн на свій смартфон, планшет, телевізор, що підтримує Смарт TV, наприклад, Ланет.TV.

Ланет.TV – офіційний телевізійний оператор, який надає послуги платного ТБ абсолютно легально. У вас є можливість вибору: дивитися канали онлайн у запису, ставити на паузу, перемотувати або дивитися у прямому ефірі улюблені передачі, дивитися IPTV українські канали тощо. Крім того для своїх користувачів Ланет.TV підготував безліч бонусів: безкоштовні пакети, грошові бонуси на рахунок за заповнення особистої інформації в профілі, постійні оновлення списків телеканалів та інше. Користуючись послугами сервісів ТБ онлайн, ви можете дивитися онлайн СТБ, Новий канал, Інтер, 1+1, ICTV, М1, М2, Ентер-фільм, 2+2, НЛО TV та інші будь-де та будь-коли.

Фото: Ланет.TV