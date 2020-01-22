Термін служби в армії варто скоротити - Загороднюк

Термін призову до армії варто було б скоротити й залучати до неї ширші верстви населення.

Про це в інтерв'ю “Інтерфакс-Україна” заявив Міністр оборони України Андрій Загороднюк.

"Звісно, є сенс зменшувати термін. Багато хто не хоче, тому що це дуже довго, у них є якісь життєві плани і так далі. Якщо ми введемо систему, коли це буде набагато менший термін - це буде якісна підготовка, служба в бойових частинах - але не в зоні ООС, - де вони отримають досвід. Якщо ми зможемо кваліфіковано це подати як абсолютно унікальний життєвий досвід, людина буде підготовлена, пояснити, що в житті це буде дуже корисно і фізично, і морально, і з точки зору підготовки, - відсоток тих, хто залишиться, буде набагато більше”, - зазначив Загороднюк, додавши, що це буде цілком інша система, оскільки нинішню систему реформувати надзвичайно важко.

"Я за те, щоб залучати широкі верстви населення до армійської служби. Це має бути в нашій стратегії. Політика ще напрацьовується. Готового рішення ще немає, наразі ми працюємо з Генштабом і з українськими незалежними аналітичними центрами над новою концепцією. У тому вигляді, в якому строкова служба зараз, вона не має залишатися, тому що це не працює", - цитує міністра видання.

На його думку, якщо зменшити термін служби в українській армії і запровадити якісну підготовку солдатів, набагато більше з них підписуватимуть контракт про подальшу службу.