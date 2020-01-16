Юнаків до 20 років призиватимуть на строкову службу лише за їхнім бажанням - Загороднюк

Призов на строкову службу 18-ти та 19-річних юнаків відбуватиметься лише за їхнім бажанням. Примусового призову хлопців віком до 20 років не буде.

Про це 16 січня заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк, повідомляє сайт Міноборони.

“Призивати на строкову службу 18-ти та 19-річних юнаків не будуть, за виключенням тих випадків, коли вони добровільно виявлять бажання вступити до лав Збройних Сил України”, - заявив міністр.

Водночас він зауважив, що вік призову з 18 років чітко прописаний у законі і ніколи не змінювався. Тож указ про призов 2020 року виданий відповідно до вимог чинного законодавства України, додав Загороднюк.

Також він додав, що Міноборони отримує “чимало звернень і побажань щодо можливості проходити строкову службу саме з 18 років. Аргументація – раціональне планування молодою людиною своїх подальших кроків щодо навчання, працевлаштування та особистого життя”.

Загороднюк підкреслив, що під час призову у 2020 році повістки отримають, як і раніше, молоді люди від 20 років. А ті українці, кому виповнилося 18 та 19 років – за їхнім власним бажанням. “Ніхто з хлопців до 20 років до проходження строкової служби примусово залучатися не буде”, – ствердив керівник оборонного відомства.

Загороднюк нагадав, що військовослужбовці строкової військової служби не залучаються для виконання завдань у районі проведення операції Об’єднаних сил.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 16 грудня підписав указ про звільнення в запас та призов на строкову військову службу у 2020 році.

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Документом, зокрема, встановлено, що призову на строкову військову службу підлягають придатні за станом здоров’я до військової служби громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Згідно із 1 ч. ст.15 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу", на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

З 2015 до 2019 року п’ятий Президент України Петро Порошенко видавав укази, відповідно до яких призову на строкову військову службу підлягали придатні за станом здоров'я до військової служби громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.