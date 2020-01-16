На Банковій кажуть, що указ про призов з 18 років відповідає законодавству

"Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році», яким вік призову узгоджується з вимогами Закону «Про військовий обов'язок і військову службу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що указ передбачає призов на строкову військову службу осіб, які досягли 18 років, відповідно до вимог статті 15 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».

"Військовослужбовці строкової служби не направляються для проходження служби в район проведення операції Об’єднаних сил і проходять службу виключно на мирній території України. Водночас, згідно зі статтею 20 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», на військову службу за контрактом приймаються громадяни віком від 18 років. Військовослужбовці військової служби за контрактом беруть участь у бойових діях", - додають в ОП.

Таким чином, наголошують в Офісі Президента, цим указом вік осіб, що призиваються на строкову військову службу, зрівнюється з віком осіб, які приймаються на військову службу за контрактом, відповідно до законодавства.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 16 грудня підписав указ про звільнення в запас та призов на строкову військову службу у 2020 році. Відповідний указ №13/2020 опублікований на сайті Президента.

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Документом, зокрема, встановлено, що призову на строкову військову службу підлягають придатні за станом здоров’я до військової служби громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Президент доручив Кабінету Міністрів визначити чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу, та обсяги видатків для проведення чергових призовів у 2020 році.

В Україні з 2015 року указами п'ятого Президента Петра Порошенка було збільшено вік призову на строкову військову службу з 18 до 20 років.