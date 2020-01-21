Прокуратура просить фігуранту справи Гандзюк арешту без права на заставу

Прокуратура просить обрати для фігуранта справи про вбивство Катерини Гандзюк Ігоря Павловського запобіжний захід у вигляді арешту на 65 діб без можливості внесення застави.

Відповідне клопотання заявила сторона обвинувачення на засіданні Печерського районного суду міста Києва, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вважаю за необхідне обрання підозрюваному Павловському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 65 днів без визначення альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави", - сказав прокурор.

Засідання Печерського районного суду Києва у справі Ігоря Павловського / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Представник сторони обвинувачення наголосив, що Павловський "може переховуватись від органів досудового розслідування і перешкоджати кримінальному розслідуванню, незаконно впливати на потерпілих свідків та інших підозрюваних".

Судове засідання триває, виступають адвокати підозрюваного.

Як повідомляв Укрінформ, 20 січня правоохоронці під час спецоперації у Херсоні затримали помічника колишнього народного депутата Ігоря Павловського.

Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації. Павловському інкримінують ч. 1 ст. 255 ККУ (створення злочинної організації).

Генпрокуратура наприкінці липня 2019 року передала до суду обвинувальний акт щодо Ігоря Павловського у справі Гандзюк. Йому інкримінували порушення ч. 1 ст. 396 ККУ (приховування злочину).

Вперше Павловського, який був помічником народного депутата Миколи Паламарчука, затримали 12 листопада 2018 року, однак невдовзі відпустили під домашній арешт.

Херсонську активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій. Вона померла 4 листопада.

Виконавців злочину було засуджено.