У Нідерландах взяли під варту українця за жорстоке поводження з донькою

47-річний громадян України перебуває під вартою за жорстоке поводження із 3-річною дочкою.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Тривають слідчі дії щодо дій громадянина України. Посольством України в Нідерландах було вжито усіх необхідних заходів щодо надання правової допомоги громадянину України. Дівчинка народилася в Уругваї. Вона має громадянство цієї країни та Росії”, - сказав в коментарі Укрінформу український консул в Нідерландах Юрій Карпук.

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Він також зазначив, що Посольство України в Нідерландах вийшло на контакт з Міністерством юстиції Нідерландів, прикордонною поліцією й органами опіки та піклування. Мати дівчинки, яка має російське громадянство, наразі перебуває в Росії .

“Відповідні органи вивчають справу і перебувають на контакті з матір’ю дитини”, - зазначив Карпук.

Посольство України в Нідерландах тримає ситуацію на контролі.

Як повідомляв Укрінформ, в аеропорту Амстердама затримали українця за жорстоке поводження з дитиною на борту літака. Після прибуття в аеропорт Схіпхол батька дитини затримали, а 3-річну дівчинку відправили до установи із захисту дітей.