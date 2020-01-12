Двом копам оголосили підозру за побиття затриманого

Державне бюро розслідувань оголосило підозру двом оперуповноваженим одного з відділень Криворізького відділу поліції Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області, яких підозрюють у побитті затриманого.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

«Правоохоронці підозрюються в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України) та перевищенні службових повноважень (ч. 3 ст. 365 ККУ). Наразі слідчими подано клопотання про обрання відносно підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави», - йдеться у повідомленні.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Дніпропетровської області.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 10 років.

За даними слідства, у липні 2019 року правоохоронці, перевіряючи факт крадіжки, викликали місцевого жителя до відділення поліції. У робочому кабінеті підозрювані змушували потерпілого зізнатися у вчиненні злочину та почали його бити. Після побиття чоловіка госпіталізували, йому видалили селезінку та ліву нирку.