Двом копам оголосили підозру за побиття затриманого
Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
«Правоохоронці підозрюються в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України) та перевищенні службових повноважень (ч. 3 ст. 365 ККУ). Наразі слідчими подано клопотання про обрання відносно підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави», - йдеться у повідомленні.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Дніпропетровської області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 10 років.
За даними слідства, у липні 2019 року правоохоронці, перевіряючи факт крадіжки, викликали місцевого жителя до відділення поліції. У робочому кабінеті підозрювані змушували потерпілого зізнатися у вчиненні злочину та почали його бити. Після побиття чоловіка госпіталізували, йому видалили селезінку та ліву нирку.