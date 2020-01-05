ДБР розслідує можливу причетність правоохоронця до вбивства у Каховці

Державне бюро розслідувань розпочало розслідування щодо працівника одного з відділів ГУНП Нацполіції в Херсонській області, який може бути причетним до вбивства 26-річного місцевого мешканця.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Подія трапилась близько 6 години ранку 1 січня. В результаті конфлікту один з його учасників (колишній працівник міліції) здійснив кілька пострілів у свого опонента. Від отриманих поранень потерпілий через два дні помер в лікарні. За інформацією місцевих мешканців, до завдання тілесних ушкоджень та вбивства потерпілого може бути причетний працівник поліції, який святкував Новий рік в одній компанії з підозрюваним у вбивстві", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування розпочато за фактом можливого перевищення правоохоронцем влади або службових повноважень (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Слідчими ДБР проводиться комплекс заходів щодо встановлення об’єктивних обставин події. У тому числі, буде надана правова оцінка видачі підозрюваному у вбивстві дозволу на використання зброї.

Досудове розслідування наразі триває.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 1 січня в м. Каховка 29-річний чоловік здійснив кілька пострілів із карабіна в живіт іншому 26-річному місцевому мешканцю. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий через два дні помер. Поліція кваліфікувала подію як замах на вбивство. 3 січня в Каховському суді відбулося засідання з обрання затриманому міри запобіжного заходу. Суддя підтримав клопотання слідчого та постановив заарештувати підозрюваного на 60 діб без права внесення застави.

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Заступник начальника обласного главку поліції Микола Вербицький зазначив, що у зв’язку зі смертю потерпілого злочин був перекваліфікований на ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Подія набула резонансу, у зв’язку з чим було прийнято рішення про проведення досудового розслідування слідчим управлінням. Наразі призначене проведення низки необхідних досліджень та експертиз. Розслідування цього злочину перебуває на контролі керівництва обласної поліції.

Також в ході першочергових слідчих дій встановлено, що на момент скоєння злочину підозрюваний відпочивав в одній компанії з працівником районного відділу поліції.

Побоюючись, що цей факт може вплинути на розслідування, 4 січня мешканці Каховки влаштували протести біля місцевого відділу поліції й вимагали від правоохоронців справедливого розслідування. Будівлю закидали димовими шашками й піротехнікою.

На теперішній час щодо поліцейського призначене проведення службового розслідування, його відсторонено від виконання службових обов’язків, а державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за ст.365 Кримінального кодексу України.