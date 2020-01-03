ДБР ініціює повний аудит своєї діяльності

Державне бюро розслідувань ініціює проведення повної перевірки своєї діяльності.

Відповідні листи направлені до Рахункової палати, Державної аудиторської служби та Національного агентства з питань державної служби, повідомляє пресслужба ДБР.

«Після реорганізації Державного бюро розслідувань у правоохоронний орган проведення аудиту є невід’ємною частиною заходів, необхідних для налагодження роботи ДБР», - зазначила у цьому зв'язку т.в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова.

Зокрема, Рахункова палата перевірить дотримання бюджетного законодавства у Державному бюро розслідувань.

Державна аудиторська служба проведе ревізії фінансово-господарської діяльності та законність проведення державних закупівель.

Нацагентство з питань державної служби перевірить встановлені судами факти незаконних звільнень працівників ДБР, на виплату компенсацій яким витрачались бюджетні кошти, та дотримання ДБР загальних вимог Закону «Про державну службу».

Водночас наголошується, що Держбюро розслідувань розглядає можливість залучення незалежних експертів для проведення повного аудиту усієї діяльності ДБР.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 24 грудня 2019 року підписав закон про перезавантаження Державного бюро розслідувань, який передбачає дострокове звільнення директора ДБР Романа Труби.

27 грудня 2019 року глава держави звільнив Трубу з посади і призначив т.в.о. керівника ДБР Ірину Венедіктову. Вона очолюватиме відомство до завершення конкурсу, під час якого кадрова комісія обере нове керівництво ДБР.

1 січня стало відомо, що під час ознайомлення нового керівництва з роботою ДБР було встановлено суттєві порушення в організації діяльності підрозділів бюро.