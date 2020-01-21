Головою Окружного адмінсуду знову обрали Павла Вовка

Колектив Окружного адміністративного суду міста Києва обрав Павла Вовка головою суду.

Про це інформує пресслужба ОАСК.

“21 січня 2020 року відбулися збори суддів Окружного адміністративного суду міста Києва, на порядок денний яких було винесено питання щодо обрання голови суду. Шляхом таємного голосування зборами суддів було обрано голову суду. 39 із 42 присутніх суддів віддали свій голос за Павла Вовка”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 20 серпня 2019 року голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк на засіданні Вищої ради правосуддя, де розглядалося клопотання ГПУ про відсторонення його від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності, заявив, що склав повноваження голови ОАСК за власним бажанням.

26 липня детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Суворовського райсуду Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

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2 серпня судді Окружного адмінсуду Києва Євген Аблов, Ігор Погрібніченко і його голова Павло Вовк, а також суддя Суворовського райсуду Одеси Іван Шепітко прийшли на допит до Першого слідчого відділу Управління спецрозслідувань Генпрокуратури, де їм вручили повідомлення про підозру.

Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували ухвалення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі ВККСУ задля уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.

14 серпня 2019 року у ВРП повідомили, що до них надійшли клопотання заступника генпрокурора про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя суддів ОАСК Павла Вовка, Ігоря Погрібніченка та судді Суворовського районного суду міста Одеси Івана Шепітка.

20 серпня 2019 року ВРП відмовила у задоволенні вказаних клопотань.