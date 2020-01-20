Як саме Феофанія ставатиме ближчою до людей?

Президент України підписав указ, згідно з яким знаменита «номенклатурна» лікарня «Феофанія» має стати доступною для всіх громадян

На підготовку цього «явлення народу» відведено три місяці. У самій же Феофанії, судячи з допису на фейсбук-сторінці закладу, не проти. “Нарешті лікарня Феофанія позбудеться ярлика «лікарні для еліти» і зможе надавати високоспеціалізовану медичну допомогу українцям, які зможуть скористатися унікальними можливостями кращої лікарні країни для діагностики і лікування!” – йдеться у повідомленні. Там уточнили, що упродовж відведеного часу лікарня спільно з Міністерством охорони здоров’я розробить процедуру направлення та госпіталізації пацієнтів до лікарні. Але, судячи з останньої інформації, усіх без винятку охочих на безкоштовній основі лікарня приймати таки не буде. Там пояснюють, що такий підхід нераціональний.

Взагалі-то, приймати всіх лікарня почала ще в 2008. За гроші

Клінічна лікарня “Феофанія” підпорядкована Державному управлінню справами (у народі – ДУСя) і за потреби обслуговує перших осіб держави, дипломатів, урядовців, депутатів, а також людей, які мають особливі заслуги перед країною – Героїв України, ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, ветеранів, а також академіків, народних артистів та інших. Наразі на лікування у Феофанію також направляють звільнених з полону українців. Їх на початку січня там перебувало понад 60 і вони пройшли весь комплекс досліджень – лабораторний, інструментальний, вузькоспеціалізований. А станом на ранок 16 січня там залишалися на лікуванні 12 звільнених з полону українців.

Але це не перша спроба відкрити двері елітної лікарні для всіх громадян. При президентові Вікторі Ющенку, ще в 2008 році, у Феофанії дозволили лікуватися усім охочим, щоправда, за гроші. І хоча ціни на консультацію до вузьких спеціалістів немалі, але вони все ж нижчі, ніж, наприклад, у приватних клініках “Борисі” чи “Медікомі”. Наприклад, якщо у Феофанії консультація кардіолога чи гастроентеролога вищої категорії обійдеться пацієнтам у 440 гривень, то в “Борисі” – 610 гривень, а в “Медікомі” взагалі 669-700 гривень. За стаціонарне лікування в палаті за добу у Феофанії треба заплатити 1200 гривень вже з лікуванням, у той час як у Борисі – 4000 гривень тільки за перебування.

Власне на сайті закладу йдеться про те, що за останні п'ятдесят років лікарня трансформувалась від закритого закладу для обслуговування політичної еліти у радянські часи до сучасної клініки. Колектив лікарні – це 1700 штатних одиниць – лікарів, медичних сестер, господарських та адміністративних працівників, які обслуговують щорічно понад 14 тисяч пацієнтів.

Про висококласний сервіс у лікарні Феофанія у радянські часи (тоді вона належала до пріснопам’ятного 4-го управління МОЗ УРСР) ходили мало не легенди. Що ж там було насправді? Людей, які б нам могли розповісти про Феофанію тих часів ми, наразі, не знайшли. Подейкують, що там годували ікрою, але лікуватися там не радили: бо лікарі там – «позвоничники», тобто ті, кого туди прилаштували за протекцією. Ще там були окремі люкс-палати для перших осіб, а також простіші двомісні для службовців нижчого ешелону – з телевізорами, люб’язним обслуговуючим персоналом і басейном (цього, звісно, не зустрінеш і в наш час).

Феофанія позбудеться ярлика «лікарні для еліти»

Про часи, коли лікарня належала уже «ДУСі», своїми спогадами з Укрінформом поділився Сергій Штанько, який був пацієнтом «Феофанії» у 2003 році.

“До «Феофанії», яка на той час вважалася найкрутішим лікарняним закладом України, потрапив я в листопаді 2003 року завдяки тому, що обіймав посаду із дуже складною назвою: головний консультант Відділу з питань підготовки доповідей та виступів Президента України. Тобто був одним зі спічрайтерів. З АПУ вивезли мене каретою «швидкої» фактично в якості трупа, бо внаслідок гіпертонічного кризу міг я пересуватися тільки на ношах за допомогою двох санітарів.

«Зона», в яку мене на два тижні прописали, призначалася для чинуш середньої руки: звичайні пігулки й крапельниці для гіпертоніків, звичайна котлетка із вермішеллю і компот на обід. Хіба що можна було, на відміну від рядової лікарні, відвідати сауну з невеличким басейником, а персонал поводився з пацієнтами настільки шанобливо, наче кожен із них був бельгійським королем. Для вождів же була «зона» окрема – супер крута, як тоді вважалося. І так співпало, що наступного дня до «Феофанії», саме до тієї крутої зони, завезли й Леоніда Даниловича Кучму – президента України, тобто. З чого той переполох, я тоді не знав, але помітив, що з’явилися у всіх коридорах кремезні хлопці із крученими дротами в вухах, а вилизаним до блиску двором посунули величезні процесії дядьків із велетенськими букетами в руках. Зрозумів, що то за черга була, лише коли прочитав в інтернеті повідомлення: «19 листопада 2003. Президент України Леонід Кучма, який перебуває у клінічній лікарні «Феофанія», зустрівся з головою Верховної Ради Володимиром Литвином. Було обговорено низку питань <…> Як відомо, Кучмі була зроблена операція»… Утім, вже в ті часи «Феофанія», для перших осіб держави і решти «знаті», була чимось на кшталт пункту невідкладної медичної допомоги, а вже звідти вони вирушали на серйозне тривале і справді сучасне лікування до Німеччини, Ізраїлю, Австрії… Крутою клінікою здавався той медичний заклад хіба що рядовому відвідувачеві Коростенської чи Броварської районної лікарні”.

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Але сьогодні у багатьох так лікарня – це стосується не лише “Феофанії” – асоціюється не лише з елітарними пацієнтами. Періодично під виглядом тяжкохворих тут від правосуддя переховуються різноманітні люди. Згадаймо ту ж історію з екс-керівником Державної фіскальної служби Романом Насіровим або ж одіозним суддею Вищого господарського суду Артуром Ємельяновим. У 2000-х така практика теж не була винятком, але тодішній заступник керівника Державного управління справами Ростислав Валіхновський такі закиди на адресу клініки, звісно, відкидав, про що писала “Українська правда” у 2009 році…

Від стоматології до ядерної медицини

Оскільки понад 50 років тому лікарня “Феофанія” була створена для закритого обслуговування правлячої верхівки, то тут сконцентрувалися ледь не всі напрями медичної допомоги. Цю унікальність лікарня зберігає і досі – тут можна отримати медичну допомогу з використанням найсучаснішого обладнання, починаючи від стоматологічної й закінчуючи сертифікованою ядерною медициною.

Особливо цінується центр нейрохірургії, яким керує відомий лікар Олександр Возняк. Тут проводять нейроваскулярні операції на судинах головного мозку, які рятують життя при інсультах, інших патологіях.

Також потужний центр ортопедії і травматології спортивної медицини, де здійснюються імплантації штучних суглобів, лікування спортивних травм. Клініка застосовує сучасні методики кардіодіагностики, зокрема радіоізотопне сканування серця – методику, яка дозволяє виявити серйозну приховану патологію серця. Крім того, центр жіночого здоров’я, де проводять складні гінекологічні операції

Але чи не найунікальніший і особливо затребуваний серед пацієнтів Всеукраїнський центр радіохірургії, тобто згадана ядерна медицина. Тут застосовується технологія, що поєднує два найсучасніші методи діагностики онкологічних процесів – позитронно-емісійну томографію (ПЕТ) і комп’ютерну томографію (КТ). Це дозволяє виявляти навіть міліметрові пухлинні структури, з терміном утворення у кілька тижнів. У той час як МРТ зафіксує зміни, які розпочалися кілька місяців тому.

“На сьогодні ми практично єдина багатопрофільна установа, яка має повний цикл онкологічної діагностики, включаючи ядерну медицину. У нас єдина в Україні сертифікована ядерна медицина, і важливо, що наші результати обстежень визнаються за кордоном”, – говорить головний лікар Феофанії Ігор Семенів

Пацієнтів безкоштовно лікуватимуть лише за чітким порядком

Щоб лікарня змогла приймати українців безкоштовно, вона має підписати договір з НСЗУ, а перед цим автономізуватися, тобто змінити юридичну форму: перетворитися з бюджетної установи на комунальне некомерційне підприємство. Головний лікар Феофанії Ігор Семенів розповів, що лікарня розраховує зберегти статус бюджетної установи і при цьому частину пацієнтів приймати за договором з НСЗУ. У «Феофанії» вже підготували проєкт порядку направлення пацієнтів до клінічної лікарні.

Ігор Семенів

«На сьогодні будь-який громадянин України може поступити в клінічну лікарню Феофанія для отримання діагностичної, високоспеціалізованої допомоги. Але без сумніву має бути чіткий порядок, тому що нас може захопити хвиля пацієнтів, яким не показано лікування у нашому закладі. Уже сьогодні Державне управління справами попередньо надало МОЗу проєкти документів, які ми опрацьовували упродовж кількох місяців. Таким чином має вийти спільний наказ, можливо, регламентований постановою уряду, де буде чітко прописано, яким буде порядок направлення до клінічної лікарні “Феофанія”, – пояснив Семенів.

Згідно з цим проєктом, «направлення на госпіталізацію (консультацію) у КЛ “Феофанія” ДУС видаються виключно закладами охорони здоров’я третинного рівня надання медичної допомоги (обласні клінічні лікарні, регіональні спеціалізовані медичні центри тощо) за умови неможливості проведення відповідного лікування (діагностичного дослідження) на своєму рівні». Тобто якщо людину можуть прооперувати в Полтаві чи Житомирі, її спеціально не направлятимуть до «Феофанії».

«Ми націлені на те, щоб надавати допомогу тим пацієнтам, які вже зробили первинне обстеження, починаючи від лікаря загальної практики чи сімейного лікаря та пройшли рівень вторинної допомоги в регіоні. І якщо при цьому виникли труднощі в діагностиці або в лікуванні, ми готові підключитися і долучити усіх наших консультантів – спеціалістів зі всієї України за різними напрямами. Алгоритм направлення в нашу клініку в більшості повторює алгоритм направлень у наші науково-дослідні інститути Академії медичних наук. Тобто йдеться про людей, яким ми дійсно можемо допомогти, а не про банальні захворювання, яким можна дати раду, звернувшись в районну чи обласну лікарню», – сказав головний лікар КЛ «Феофанія»

Госпіталізувати пацієнтів пропонується через консультативну поліклініку КЛ “Феофанія” за наявності до цього показань. У випадку їхньої відсутності пацієнту надаватимуть рекомендації продовжити лікування за місцем проживання. Але якщо ж при цьому пацієнт все одно захоче провести лікування у клініці «Феофанія», то він зможе зробити це на платній основі. Врешті, яким остаточно буде алгоритм направлення пацієнтів до «Феофанії», вирішить МОЗ. Сподіваємося, що це рішення таки піде на користь пацієнтам.

Юлія Горбань, Київ