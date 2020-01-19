Працівники Посольства США пірнали у крижану воду Дніпра

Працівники Посольства США пірнали у крижану воду Дніпра

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Укрінформ
Співробітники Посольства Сполучених Штатів Америки 19 січня, у день, коли християни східного обряду святкують Хрещення Господнє, пірнали у крижану воду Дніпра.

Про це повідомляється на сторінці Посольства у Facebook.

“Слідуючи традиціям Водохреща, співробітники посольства США пірнали у крижану воду Дніпра”, - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, християни східного обряду 19 січня святкують Хрещення Господнє або Богоявлення.

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