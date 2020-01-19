Працівники Посольства США пірнали у крижану воду Дніпра

Співробітники Посольства Сполучених Штатів Америки 19 січня, у день, коли християни східного обряду святкують Хрещення Господнє, пірнали у крижану воду Дніпра.

Про це повідомляється на сторінці Посольства у Facebook. “Слідуючи традиціям Водохреща, співробітники посольства США пірнали у крижану воду Дніпра”, - йдеться у повідомленні. Читайте також: Епіфаній і Філарет по черзі освятили води Дніпра у Гідропарку Як повідомляв Укрінформ, християни східного обряду 19 січня святкують Хрещення Господнє або Богоявлення.