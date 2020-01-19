Думки про кохану людину допомогли вижити у полоні — журналіст Асєєв

Колишній заручник терористів "ДНР" журналіст Станіслав Асєєв розповів, що вижити у полоні йому допомогла віра у те, що вдома його чекають.

Про це він сказав в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

"У мене була кохана людина і маленький особистий простір навколо її світлини. Я знав, що мене чекають, і за це чіплявся", - розповів колишній заручник.

Він також сказав, що в "Ізоляції" (це музей, перетворений на в'язницю, де до заручників ставляться з особливою жорстокістю) перестав вірити у Бога. "Навіть якщо й існує Бог, то я його більше не розумію. І якщо і є відповідь на це запитання, то в мене вона негативна", - заявив Асєєв.

За словами колишнього заручника, він ще досі не відчув визволення. "Не можу вийти на вулицю, видихнути й сказати, що нарешті все скінчилося. Немає ще цього відчуття. ... Я можу піти куди завгодно й коли завгодно. Але час мене просто вбиває. У мене постійне, ще дополоненне відчуття комендантської години. Мені постійно здається, що вона закінчується", - розповів про свої відчуття Асєєв.

Він також прокоментував суспільний резонанс, який спричинило допущення колишніх бійців "Беркута", звинувачених у розстрілах на Майдані, до обміну на українських полонених. На думку журналіста, це рішення не могло датися керівництву держави, зокрема Президентові, просто.

"Насправді, я дуже не заздрю Президенту. Не як політикові, а як людині. Я чудово розумію, що, з одного боку, є люди, які загинули на Майдані, їхні родини, "Беркут"… З іншого — є якісь абстрактні Асєєви, Іванови, Петрови, котрі сидять у підвалах Донбасу. Для тих, хто втратив близьких на Майдані, вони, за великим рахунком, ніхто", - зазначив колишній заручник терористів.

За його словами, коли на одну шальку терезів поставити "Беркут", а на другу — людей, яких катують і з яких знущаються нелюди у полоні, не знати, яка переважить.

"І, в цьому сенсі, мабуть, важлива політична воля сильної людини, лідера, яким зазвичай і є Президент. Котрий мусить прийняти рішення, на який бік схилити ці терези. І він вибрав обмін. Я особисто, звісно ж, йому вдячний, бо розумію, через що всі ми пройшли", - сказав Асєєв.

Водночас, за його словами, обурення сімей героїв Небесної сотні йому теж зрозуміле. "Що сказати сім'ям загиблих на Майдані? Мені їм сказати нічого. Я їх у чомусь розумію… І скажу, що серед нас у 32-ій колонії, де я останні місяці перебував, були люди, які казали, що готові сидіти скільки треба. Тільки б Україна не йшла на поступки Росії. Так, були такі люди, і я їм просто аплодую", - сказав Асєєв.

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Як повідомляв Укрінформ, автор колонок для проєкту Радіо Свобода "Донбас. Реаліі" Станіслав Асєєв (Васін) був захоплений у полон між 10 травня і 2 червня 2017 року і обвинувачений бойовиками в шпигунстві.

Утримували Асєєва в колишньому музеї "Ізоляція", перетвореному на в'язницю, пізніше перевели в іншу в'язницю. 22 жовтня 2019 року бойовики заявили про те, що Асєєв "засуджений" до 15 років ув'язнення.

29 грудня 2019 року його було визволено в межах обміну утримуваними особами. Тоді на підконтрольну уряду територію з ОРДЛО було повернуто 76 осіб.