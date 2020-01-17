Зізнання Ірану, океан окропу й рекордний банош

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Павло Багмут

Уранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак авіакомпанії "МАУ" був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту і, коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли як ворожий об'єкт. Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічні проблеми літака. Президент Ірану Хассан Рухані вибачився за збиття літака, висловивши співчуття сім'ям загиблих.

У свою чергу президент "Міжнародних авіаліній України" заявив, що компанія не отримувала інформації про необхідність обмежити польоти до та з Тегерана у день вильоту їхнього літака, який виконував рейс PS752.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебували 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

На фото – інфографіка під час брифінгу на території Міжнародного аеропорту "Бориспіль" щодо авіакатастрофи літака рейсу PS752.

Фото: Володимир Тарасов

"Плівки й відставка Гончарука": у п'ятницю, 17 січня, Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку та передав її Президенту з правом внесення в парламент. Гончарук пояснив своє рішення, зокрема, тим, що останніми днями українці стали свідками подій, які розгортаються навколо злитих у мережу файлів, змонтованих з фрагментів записів нарад в уряді. Зокрема, на аудіозаписі людина з голосом, схожим на голос Гончарука, говорить про те, що у Президента дуже примітивне розуміння економічних процесів.

Фото: Юлія Овсяннікова

У Києві в понеділок увечері через порив труби теплотраси на вулиці Антоновича маршрутне таксі провалилося під асфальт. Гаряча вода з тепломережі потрапила також у магазин "Ашан" та перші поверхи ТРЦ Ocean Plaza, частково затопивши його. Внаслідок НП опіки отримали 9 осіб, яким знадобилася медична допомога. Водіям, чиї автомобілі пошкодив прорив тепломережі, Київміськдержадміністрація має намір компенсувати збитки.

Фото: Євген Котенко

У неділю, 12 січня, прокуратура Київщини заявила про затримання підозрюваних у вбивстві восени 2017 року громадської активістки й військовослужбовиці Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама Осмаєва.

"До складу групи загалом входило сім осіб, частину з них за підозрою в двох вбивствах затримали у вересні 2019 року. А сьогодні оперативники затримали організатора вбивства Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама. Затриманий чоловік теж є членом вказаної злочинної групи", - сказав голова Національної поліції України Ігор Клименко.

За його словами, члени злочинної групи обґрунтовано підозрюються у серії тяжких злочинів, зокрема вбивств.

Фото: Євген Котенко

Депутат Київської облради В’ячеслав Соболєв та його дружина Інна під час пресконференції на тему щодо попередніх результатів розслідування вбивства їхнього 3-річного сина Олександра внаслідок обстрілу автомобіля посадовця в грудні 2019 року. Родина готова винагородити 2 мільйонами гривень того, хто надасть інформацію про замовників замаху. Про це журналістам заявив сам Соболєв.

Фото: Юрій Рильчук

Цього тижня українці зустріли Щедрий вечір і Новий рік за юліанським календарем, або Старий Новий рік. В Івано-Франківську з цієї нагоди жителі й гості міста встановили рекорд України, зібравши на святковій ході максимальну кількість різдвяних зірок – 660. Досягнення зафіксувала експерт Книги рекордів України.

Фото: Юрій Рильчук

Другим досягненням міста стало приготування найбільшої кількості баношу в одному казані. На виготовлення 1420 літрів давньої гуцульської страви знадобилося 500 літрів молока, 250 літрів сметани, 60 кілограм масла, 5 мішків (по 45 кг кожен) кукурудзяної крупи, 100 кг м’яса для шкварок та грибна підлива.

Фото: Маркіян Лисейко

Тим часом у Чернівцях відбувся XIII фольклорно-етнографічний фестиваль "Маланка Фест". Участь у ньому взяли понад 30 колективів із різних районів Чернівецької, Івано-Франківської, Тернопільської і Хмельницької областей. Також були гості з Румунії та Словенії. Колективи маланкарів пройшли фестивальною ходою центральними вулицями й площами міста.

Фото: Маркіян Лисейко Буковина вважається територією, де чи не найкраще в усій Україні збереглися давні традиції зустрічі новорічно-різдвяних свят. Свої особливі Маланки, які тут ще називають "переберіями", відбуваються в різних містах і селах. Найвідоміша з усіх буковинських Маланок проводиться в Красноїльську (на фото). Упродовж 13 і 14 січня люди у вигадливих костюмах виходять на вулиці селища із виставами, піснями й танцями, святкуючи прихід Нового року за старим стилем.

Фото: Євген Любімов

А тим часом у Києві новорічні свята цього тижня фінішували: на Софійській площі розібрали святкове містечко й демонтували головну ялинку країни.

Фото: Павло Багмут

У середу, 15 січня, світ відзначив Міжнародний день музейних селфі. Долучилися до акції фотографування себе на тлі різноманітних експонатів й українці.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Микола М'якшиков

Рентгенологічний знімок військовослужбовця Збройних сил України Романа Ясинського, який зазнав поранень у зоні проведення ООС, у лікарні імені Мечникова в Дніпрі.

Фото: Олексій Ковальов

Учасники акції протесту проти Закону "Про працю" під час перекриття дороги в Лисичанську на Луганщині.

Фото: Юлія Овсяннікова

Прапори під час протесту профспілок проти ухвалення проекту Закону N2708 "Про працю" в Києві.

Фото: Володимир Тарасов

Народні депутати України фотографуються під час засідання парламенту.

Фото: Сергій Пустовіт

Головна новорічна ялинка Полтави.

Фото: Сергій Гудак

Чоловік із собакою гуляє оповитою туманом вулицею Ужгорода.

Фото: Юрій Рильчук

Бурштинська ТЕС на Івано-Франківщині.

Фото: Володимир Тарасов

Учасник міжнародного фестивалю повітряних куль "Монгольф’єрія" намагається піднятися у повітря на параплані в селі Березівка на Київщині.

Фото: Сергій Гудак

Виступ Закарпатського академічного народного хору під час балу "Маланчин вечір", Словаччина, Кошице.