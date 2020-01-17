Курси, тренінги та семінари: МОЗ запускає систему професійного розвитку лікарів

Міністерство охорони здоров'я впроваджує систему безперервного професійного розвитку лікарів.

Про це в Facebook повідомляє МОЗ.

"Впроваджуємо систему безперервного професійного розвитку (БПР) для лікарів – лікарі постійно розвивають свої компетенції замість суто формального навчання раз на 5 років. Лікарі можуть вільно обирати цікаві для себе теми, заходи, зручні формат та час навчання, провайдерів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що упродовж року лікар має набрати щонайменше 50 балів БПР. Отримати бали можна не лише відвідавши традиційні осередки післядипломної освіти, а й завдяки участі у науково-практичних конференціях, конгресах, симпозіумах, навчанню на онлайн-курсах, симуляційних тренінгах, тематичних школах або семінарах, стажуванню у лікарнях, публікаціям статтей чи оглядів в журналах з імпакт-фактором.

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Зокрема, як повідомили в МОЗ, на платформі Центр громадського здоров’я України є безкоштовні курси для медиків.