Чат-бот у Telegram допоміг заблокувати вже понад 300 "наркоадрес"

За допомогою чат-бота у месенджері Telegram "СтопНаркотик" заблоковано вже 301 адресу, через яку можна було замовити наркотики.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На цей час Інтернет-мережу використовують як платформу для розповсюдження наркотиків. У зв'язку з цим факультетом кіберполіції Харківського національного університету внутрішніх справ створено безкоштовний чат-бот "СтопНаркотик І Mriya" для блокування телеграм-каналів, через які здійснюється продаж наркотичних засобів. Слід зазначити, що вже з моменту презентації чат-бота є позитивні результати роботи. Станом на даний момент вже заблоковано 301 телеграм-канал включно з іншими Інтернет-ресурсами (причетними до розповсюдження наркотиків - ред.)", - сказав Гогілашвілі.

Він додав, що з цим чат-ботом також ознайомилися понад 15 тисяч користувачів, частина з яких регулярно допомагає блокувати адреси Інтернет-магазинів з продажу наркотиків.

У свою чергу один з розробників чат-бота, декан факультету номер 4 ХНУВС В'ячеслав Марков зазначив, що за останні три місяці виявлення і розкриття груп, які займалися продажем наркотиків з використанням Інтернету, збільшилося.

На брифінгу також продемонстрували роботу чат-бота. Зокрема, правильна назва цього чат-боту в Telegram - "СтопНаркотик І Mriya". Потрібно натиснути "Start" і потім у чат-боті відкривається стартова сторінка, а також - меню. Чат-бот пропонує новачкам ознайомитися з інструкцією перед початком взаємодії, для прочитання якої потрібно обрати операційну систему, на якій встановлено Telegram.

Також у меню передбачена можливість заблокувати адресу в Telegram, де за допомогою інструкції можна поскаржитися на Інтернет-адресу, де можуть продавати наркотики.

За посиланням "Статистика" можна отримати цифри щодо адрес, які заблоковані, кількості користувачів тощо.

Також є функція "Додати магазин", де можна за допомогою інструкції повідомити про наркоадресу - в Телеграмі, окремий сайт або реальну адресу у певному населеному пункті.

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Також можна підписатися на сповіщення або отримати посилання для запрошень.

"Наркозлочинність - це проблема, яка сколихнула всю країну, і нам зараз потрібно цю проблему вирішувати. Але без вашої участі ми не впораємося. Тому я прошу вас долучитися до цієї боротьби за тверезе майбутнє нашої України", - закликав заступник міністра.

Як повідомлялося, МВС презентувало цей чат-бот у вересні 2019 року.

12 січня міністерство поінформувало, що чат-бот для месенджера Telegram "СтопНаркотик" допоміг заблокувати понад 200 наркоадрес.