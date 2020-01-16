Чат-бот у Telegram допоміг заблокувати вже понад 300 "наркоадрес"
Про це на брифінгу заявив заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"На цей час Інтернет-мережу використовують як платформу для розповсюдження наркотиків. У зв'язку з цим факультетом кіберполіції Харківського національного університету внутрішніх справ створено безкоштовний чат-бот "СтопНаркотик І Mriya" для блокування телеграм-каналів, через які здійснюється продаж наркотичних засобів. Слід зазначити, що вже з моменту презентації чат-бота є позитивні результати роботи. Станом на даний момент вже заблоковано 301 телеграм-канал включно з іншими Інтернет-ресурсами (причетними до розповсюдження наркотиків - ред.)", - сказав Гогілашвілі.
Він додав, що з цим чат-ботом також ознайомилися понад 15 тисяч користувачів, частина з яких регулярно допомагає блокувати адреси Інтернет-магазинів з продажу наркотиків.
У свою чергу один з розробників чат-бота, декан факультету номер 4 ХНУВС В'ячеслав Марков зазначив, що за останні три місяці виявлення і розкриття груп, які займалися продажем наркотиків з використанням Інтернету, збільшилося.
На брифінгу також продемонстрували роботу чат-бота. Зокрема, правильна назва цього чат-боту в Telegram - "СтопНаркотик І Mriya". Потрібно натиснути "Start" і потім у чат-боті відкривається стартова сторінка, а також - меню. Чат-бот пропонує новачкам ознайомитися з інструкцією перед початком взаємодії, для прочитання якої потрібно обрати операційну систему, на якій встановлено Telegram.
Також у меню передбачена можливість заблокувати адресу в Telegram, де за допомогою інструкції можна поскаржитися на Інтернет-адресу, де можуть продавати наркотики.
За посиланням "Статистика" можна отримати цифри щодо адрес, які заблоковані, кількості користувачів тощо.
Також є функція "Додати магазин", де можна за допомогою інструкції повідомити про наркоадресу - в Телеграмі, окремий сайт або реальну адресу у певному населеному пункті.
Також можна підписатися на сповіщення або отримати посилання для запрошень.
"Наркозлочинність - це проблема, яка сколихнула всю країну, і нам зараз потрібно цю проблему вирішувати. Але без вашої участі ми не впораємося. Тому я прошу вас долучитися до цієї боротьби за тверезе майбутнє нашої України", - закликав заступник міністра.
Як повідомлялося, МВС презентувало цей чат-бот у вересні 2019 року.
12 січня міністерство поінформувало, що чат-бот для месенджера Telegram "СтопНаркотик" допоміг заблокувати понад 200 наркоадрес.