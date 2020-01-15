У Польщі в ДТП загинули двоє українців
Як повідомила власному кореспондентові Укрінформу керівник консульського відділу Посольства України в РП Світлана Криса, загиблі є рідними братами віком 28 та 29 років.
“На превеликий жаль, у цій жахливій ДТП загинули двоє громадян України – рідні брати 1991 та 1992 років народження”, - повідомила консул.
За її словами, справа перебуває на контролі консульського відділу посольства України в Польщі.
Дипломат зазначила, що родичі загиблих уже дізналися про смерть і виїхали до Польщі, аби зайнятися питаннями репатріації тіл рідних додому.
Криса поінформувала, що за фактом ДТП порушено кримінальну справу і проводиться розслідування.
Консул додала, що двоє інших загиблих є громадянами Польщі.
Регіональні ЗМІ у Рівненській області інформують, що загиблі брати є мешканцями села Велика Городниця Млинівського району Рівненської області. У консульському відділі посольства України в РП перевіряють цю інформацію.
ДТП сталася у вівторок приблизно о 13:30 (за київським часом) на дорозі національного значення номер “17”. Легковий автомобіль, в якому подорожувало четверо чоловіків і який прямував у напрямку Варшави, з невідомих причин з великою швидкістю і без гальмування в’їхав ззаду під вантажний автомобіль. Усі четверо пасажирів автомобіля загинули на місці.
Фото: tvn24.pl