Програма "Доступні ліки" діє в 7,4 тисяч аптек по всій країні

Ліки за державною програмою реімбурсації «Доступні ліки» можна отримати у 7 430 аптеках країни.

Про це повідомляється в пресрелізі Національної служби здоров'я, який є у розпорядженні Укрінформу.

"Станом на 14 січня 2020 року, лікарські засоби, за державною програмою реімбурсації «Доступні ліки», відпускають у 7 430 аптеках країни", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Національна служба здоров’я України уклала договори з 925 аптечними закладами-юридичними особами. За кількістю місць провадження, лідирують Дніпропетровщина (646), Київ (618), Харківщина (595), Львівщина (561) та Хмельниччина (427).

Також повідомляється, що у 2020 році у програму реімбурсації зайшло ще більше приватних аптечних закладів, та які не мали договору про реімбурсацію у 2019 році, - 24 приватні заклади. Зокрема, ТОВ «Аптека НЦ», ТОВ «Фармпостач», ТОВ «Бюджетна аптека» та інші.

В НСЗУ наголосили, що лікарські засоби, які підлягають реімбурсації, з 1 квітня виписуються виключно через електронну систему охорони здоров’я (у формі електронного рецепта). Вже виписано 11,19 млн електронних рецептів, з них погашено – 9,39 млн (84,38 %). Найбільшу кількість е-рецептів виписано у Дніпропетровській, Харківській, Львівській областях, у м.Київ та у Донецькій області.

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Найбільша кількість виписаних рецептів – для лікування серцево-судинних захворювань (майже 8 940 млн), далі – цукровий діабет (понад 1 860 млн) та бронхіальна астма (понад 332 тисячі).

Як повідомлялося, з 1 квітня 2019 року програма реімбурсації «Доступні ліки» перейшла в адміністрування Національної служби здоров'я України і стала працювати за новими правилами. Лікарські засоби за програмою відпускаються лише за електронними рецептами. Виписує їх лікар первинки, про вибір якого пацієнт подав декларацію.

Програма “Доступні ліки” розрахована на пацієнтів, які мають серцево-судинні захворювання; діабет ІІ типу; бронхіальну астму.