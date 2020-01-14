Милованов пояснив, що означає звільнення працівника "день у день"

Законопроєкт про працю, який Кабінет міністрів виносить на розгляд Верховної Ради, передбачає укладення трудового договору.

Про це на пресконференції в Укрінформі заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов.

"Що є важливою зміною. Тепер важливо мати трудовий договір. Якщо немає колективного договору, якщо немає галузевого договору, то людина по суті є незахищеною. Законодавство (мається на увазі законопроєкт про працю — ред.) тепер вимагає, щоб трудовий договір був. Він має бути тепер в письмовій формі. Письмова форма не означає паперову. Це може бути емейл, це може бути електронне повідомлення. Але ті умови, які пообіцяв роботодавець, і на які погодився робітник, вони мають бути десь зафіксовані, не може бути так, щоб на інтерв'ю пообіцяли одні умови, а потім інші. Ми вимагаємо, щоб це було прописано", - сказав Милованов.

Він додав, що умови праці можуть бути прописані в колективному договорі, або галузевому трудовому договорі. Також можуть бути додаткові умови, які прописуються за участі профспілок. За словами Милованова, умови колективного трудового договору розповсюджуються на всіх працівників.

Законопроєкт також визначає, які позиції мають бути в трудовій угоді: умови оплати праці, умови праці, що є істотним, які права та обов'язки має працівник, стиль, тип роботи.

"Таким чином ми захищаємо тих, хто недостатньо поінформований, інколи це навіть робітники, які не знають, що потрібно про відпустки домовитися, про понаднормову роботу. А інколи це підприємці-початківці, які не знають як правильно написати договір, і які проблеми їх можуть спіткати з трудовим колективом", - сказав Милованов.

Також він наголосив, що при звільненні теж має бути підписана угода про звільнення.

"Якщо одна сторона не погоджується підписати угоду то інша сторона має чітко прописати причини, через які припиняються трудові стосунки. І вони мають бути із зазначенням фактичних причини, прикладів. Обидві сторони підписують її, або інша сторона має пояснити чому вона не підписує. Тоді це має бути розглянуто судом", - сказав Милованов.

Також Милованов пояснив, що означає звільнення працівника "день в день", через що законопроєкт вже охрестили "рабським".

"Чи можна людину звільнити (за один день — ред.). Так, можна, але коли про це говорять, забувають дуже важливу річ — що за це потрібно заплатити штраф. Що краще для людини на роботі — щоб її тримали на роботі, звідки її хочуть вижити, чи щоб їй сказали чесно: йди, але ми тобі платимо за 4 місяці зарплату", - запитав Милованов.

Як повідомляв Укрінформ, Федерація профспілок України виступила проти внесеного Кабінетом міністрів до Верховної Ради законопроєкту "Про працю" та анонсувала протестні акції.

28 грудня 2019 року Кабінет міністрів вніс до парламенту законопроєкт "Про працю". Документ №2708 передбачає п'ять ключових нововведень: збереження та розширення соціальних прав працівників; збільшення кількості легальних робочих місць; рівні можливості для чоловіків і жінок у сфері праці; підвищення доходів працівників по всій Україні; гармонізацію українського законодавства з європейським.