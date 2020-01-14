Пристайко обговорив з главою МЗС Сінгапуру ІТ-технології у сфері держпослуг

Міністри закордонних справ України Вадим Пристайко та Сінгапуру Вівіан Балакришнан обговорили можливість впровадження ІТ-технологій у сфері державних послуг та відзначили зростання обсягу товарообігу між країнами.

Про це глава українського МЗС повідомив у Twitter.

“Подякував главі МЗС Сінгапуру Вівіану Балакришнану за співчуття після трагедії PS752. Відзначили змістовне наповнення україно-снігапурських відносин та зростання торгівлі. Обговорили досвід #SmartNation та можливість впровадження ІТ у сфері державних послуг України”, - зазначив міністр.

Подякував Главі МЗС Сінгапуру @VivianBala за співчуття після трагедії #PS752. Відзначили змістовне наповнення 🇺🇦-🇸🇬 відносин та зростання торгівлі. Обговорили досвід #SmartNation та можливість впровадження ІТ у сфері державних послуг України. Запросив колегу відвідати Україну. pic.twitter.com/Os3kSdPrEG — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 14 січня 2020 р.

Пристайко також запросив сінгапурського колегу відвідати Україну.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 13-14 січня перебуває з офіційним візитом у Республіці Сінгапур.

Уранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебували 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака.

Натомість американські ЗМІ з посиланням на офіційних представників США повідомляли, що в український літак, найімовірніше, влучила ракета з виробленої в РФ ракетної системи "Тор-М1".

11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими.