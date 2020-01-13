Слідчі допитали співака Положинського у справі щодо вбивства Шеремета

Співака і музиканта Сашка Положинського допитали у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це він повідомив у Facebook.

Положинський розповів, що спілкування проходило у присутності одного з адвокатів підозрюваного Андрія Антоненка.

"Розповів усю правду — все, що знав. Нічого поганого мені зробити не намагалися. Слідчий поводитися цілком коректно, дружнє ставлення. Не знаю, можливо, це хитрощі. Просто поганий "коп" до мене не прийшов", - сказав музикант.

Він додав, що є надія, що підозрюваних Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко і Яну Дугар виправдають, а "знайдуть і покарають винних".

Як повідомляв Укрінформ,12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

13 грудня Печерський райсуд обрав запобіжний захід Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко - у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті підриву автомобіля.

Фото: HRONIKY.COM