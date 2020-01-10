Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою

Апеляційний суд Києва залишив під вартою музиканта Андрія Антоненка, якого підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Відповідне рішення оголосила суддя у п’ятницю, 10 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Антоненка Андрія Сергійовича строком до 8 лютого 2020 року залишити без зміни, апеляційну скаргу захисника Маленченка, який діє в інтересах Антоненка, залишити без задоволення", - заявила суддя.

Також суддя залишила без задоволення клопотання відпустити Антоненка на поруки.

Як повідомляв Укрінформ,12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб - лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

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У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

13 грудня Печерський райсуд обрав запобіжний захід Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко - у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Суд над Антоненком / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

23 грудня Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення суду стосовно Антоненка. Також Апеляційний суд Києва залишив під вартою і Юлію Кузьменко.

Одна з апеляційних скарг на запобіжний захід Антоненку вчасно не надійшла на розгляд Апеляційного суду, тому її розгляд був призначений на 8 січня. У зв'язку з тим, що Антоненка не доставили на судове засідання, розгляд скарги перенесли на 10 січня.