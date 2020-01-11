Справа Шеремета: СБУ заперечує заяву Авакова, що поліції не передали записи з камер

У СБУ заявляють, що записи розташованих поблизу місця вбивства Павла Шеремета камер спостереження були передані слідчому з відповідним процесуальним оформленням.

Про це йдеться у відповіді пресцентру СБУ на запит “Слідства.Інфо” з приводу заяви міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про те, що поліції не передали записи чотирьох камер відеоспостереження.

“Отримані співробітниками Служби безпеки України носії інформації із записами камер зовнішнього спостереження, що розташовані в одному з будинків поблизу місця злочину, були передані слідчому з відповідним процесуальним оформленням, в оригінальному вигляді, без внесення жодних змін у конфігурацію й об’єм матеріалів”, — наголошується у відповіді.

Як повідомлялося, у грудні 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на одному з телеканалів заявив, що поліції не передали записи з чотирьох камер відеоспостереження, розташованих поблизу місця злочину. За його словами, відразу після злочину ці відео працівники поліції збирали разом із службовцями СБУ.

Аваков також заявив, що цей факт є предметом окремого розслідування.

Як повідомляв Укрінформ,12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

13 грудня Печерський райсуд обрав запобіжний захід Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко - у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті підриву автомобіля.