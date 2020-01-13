Казахстанська журналістка просить статусу біженця в Україні попри відмову

Журналістка з Казахстану Жанара Ахметова домагатиметься надання їй в Україні статусу біженця попри те, що раніше їй було у цьому відмовлено.

Про це йшлося на пресконференції у Києві 13 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я на сьогодні є лідером “ДВК” (опозиційного руху "Демократичний вибір Казахстану" - ред.), ви могли пересвідчитися на прикладах і багатьох доказах, що всі переслідування, які щодо мене демонструє та транслює Казахстан, вони всі політично мотивовані. І звісно, я буду просити Україну, щоб мені надали статус біженця”, - сказала Ахметова.

У свою чергу адвокат Владислав Грищенко (адвокатське об’єднання “Аріон”), який опікується справою Ахметової з 2017 року, наголосив, що Офіс генпрокурора зараз продовжує екстрадиційну перевірку щодо Ахметової, хоча, згідно з Європейською конвенцією про видачу правопорушників від 1957 року, не підлягають видачі в інші країни особи, які переслідуються там з політичних мотивів.

“Характер політичних переслідувань Жанари Ахметової більш ніж доведений і відображений у судових рішеннях... Державна міграційна служба вкотре, з незрозумілих причин, відмовляє Жанарі Ахметовій у наданні статусу біженця. Якщо це відбудеться і рішення лишиться, то наступним кроком буде рішення Генеральної прокуратури про її екстрадицію в Казахстан, проти чого ми будемо заперечувати і обстоювати свою позицію в судових органах”, - заявив Грищенко.

Ахметова також продемонструвала приклади ведення проти неї інформаційної кампанії з негативним забарвленням. Це, зокрема, відеоролики, певні сторінки в соціальних мережах, публікації тощо.

Завтра, 14 січня, Шостий апеляційний адміністративний суд Києва розглядатиме справу Жанари Ахметової, екстрадиції якої просить Казахстан. Представник Фундації “Відкритий діалог” Максим Ситніков закликав усіх небайдужих прийти до суду і підтримати журналістку.

Як повідомляв Укрінформ, журналістка і блогер з Казахстану Жанара Ахметова прибула до України в березні 2017 року і звернулася до Державної міграційної служби по надання статусу біженки.

У жовтні 2017 року Ахметова була заарештована в Україні за екстрадиційним запитом Казахстану. У листопаді цього ж року суд звільнив її з-під варти на поруки народного депутата VIII скликання Світлани Заліщук.

Окрім того, у 2018 році Київський апеляційний суд і Верховний суд зобов’язали Державну міграційну службу переглянути своє рішення і взяти до уваги дані про переслідування Ахметової за опозиційну та журналістську діяльність. Однак міграційна служба у грудні 2018 року повторно відмовила Ахметовій у політичному притулку.

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На початку січня 2020 року “Центр громадянських свобод” оприлюднив заяву на підтримку журналістки Жанари Ахметової з Казахстану.

Фото: Олени Худякової