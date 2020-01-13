Підозрюваного у нападі на Осмаєва передали бойовикам у рамках обміну

Підозрюваного у замаху на Адама Осмаєва, що стався на початку червня 2017 року, передали бойовикам у рамках обміну, який було проведено наприкінці 2019 року.

Про це на брифінгу розповів начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наскільки мені відомо, у Києві, у Подільському суді судовий (розгляд справи — ред.). Цей Артурі Крінарі, він же Дінго — було прийнято рішення щодо обміну на наших українських заручників, і він був одним із суб'єктів. І таким чином Українська держава звільнила і передала його РФ у рамках обміну”, - зазначив Нєбитов.

Як повідомлялося, 1 червня 2017 року в Києві на Подолі було скоєно замах на колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву і її чоловіка Адама Осмаєва.

За попередньою інформацією, нападник назвався французьким журналістом і запросив подружжя на зустріч, а потім в машині вистрелив в Адама, після чого Аміна вистрілила у відповідь. Поранених Осмаєва і нападника відправили до лікарні.

За даними ЗМІ, чоловік, який представився Аміні й Адаму як кореспондент французької газети Le Monde Олексій Вернер і мав паспорт громадянина України на ім’я Олександра Дакара, насправді - громадянин РФ Артур Денісултанов, уродженець Чечні, широко відомий у кримінальних колах Санкт-Петербурга під іншими іменами і прізвиськами - Курмакаєв, Крінари, Тищенко, Ведро, Дінго.

Нападнику на добровольців оголошено підозру.