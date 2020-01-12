Сенцов, Кольченко та Балух беруть участь у Вечорі різдвяних Василів у День політв’язнів

У столиці в колонній залі Київради проходить Вечір різдвяних Василів на тему “Від "шістдесятників" до бранців Кремля", у якому беруть участь колишні політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко та Володимир Балух.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Вечір відкрив дитячий фольклорний театр "Дай Боже".

"Дуже приємно кожного року брати участь у цьому святі... Коли говоримо про Вечір різдвяних Василів, то маємо дві традиції. Одну - велику національну традицію - коли згадуємо Різдво, чуємо коляду, й іншу традицію - згадування політв'язнів", - сказав народний депутат від партії "Європейська солідарність", колишній директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

Також В’ятрович прочитав на заході свою нову новелу "Пісня" про видатного українського композитора і громадського діяча Миколу Леонтовича.

Свою чергою Сенцов наголосив, що потрібно пам'ятати про політв'язнів і боротися за них.

"Ми боремося з Росією, яка є державою тьми, і кожен бореться як може. Хтось на фронті, хтось словом, хтось з плакатами... Всі ті хлопці, які ще за ґратами в Росії, ми повинні пам'ятати про них і боротися (за них - ред.)", - сказав Сенцов.

Кольченко зазначив, що у силах кожного підтримати політв'язнів - чи переслати гроші, чи надіслати листа, чи поширити інформацію про таких людей.

На вечорі також присутні шістдесятниця, громадська та культурна діячка Маргарита Довгань, правозахисниця, голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук та інші.

Вечір різдвяних Василів традиційно проходить у січні і був започаткований у 1989 році українським дисидентом Євгеном Сверстюком в пам'ять про видатних українських поетів Василя Стуса, Василя Симоненка, Василя Чумака та українського письменника Василя Еллана-Блакитного, які народилися в січні.

Вечір різдвяних Василів цьогоріч проходить 12 січня - у День українського політв'язня, що відзначається з 1975 року з ініціативи українського політика В'ячеслава Чорновола.

На сьогоднішньому вечорі звучить поезія Стуса, Сверстюка і Симоненка, лунають музичні виступи, зокрема, актора та барда Кирила Булкіна. Також було показано відеоролики, присвячений Сверстюку і Стусу.

На заході також представлені книги про рух опору 60-80-х років, спогади члена Української Гельсінської групи Василя Овсієнка, українського дисидента Євгена Сверстюка, і також - книги Маргарити Довгань, Іванни Мащак та інших.

Організатори заходу - Київська міська рада, видавництво "Кліо", громадська організація "Центр громадянських свобод".

Фото: hromadske.radio