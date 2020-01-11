Митрополит Київський і всієї України Епіфаній разом з капеланами освятив понад 20 тисяч ікон «Пресвятої Богородиці – покровительки українських воїнів» для українських військовослужбовців.

Освячення ікон відбулося у Михайлівському Золотоверхому соборі Києва, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні справді така унікальна подія, яка пов'язана з освяченням ікон, які будуть розповсюджені у військові частини, а також безпосередньо вручені тим військовослужбовцям, які потребують цієї допомоги, і молитовного захисту від Пресвятої Богородиці. І ми, як церква, завжди молимось за наших захисників. Ми молимось і просимо Бога, щоб Господь захищав їхнє життя", - сказав митрополит під час освячення ікон.

Епіфаній зазначив, що ікона «Пресвятої Богородиці – покровительки українських воїнів» написана зовсім нещодавно.

У церемонії освячення ікон також узяв участь Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні Марюс Януконіс.

Епіфаній освятив понад 20 тисяч ікон для військових / Фото: Євген Любімов, Укрінформ

"Ми підтримуємо цей проєкт, тому що це дуже позитивна ідея, яка поєднує і допомогу армії, і духовне виховання армії. Я дуже вдячний українським капеланам, які були найактивніші в цьому проєкті", - зазначив він.

Загалом було виготовлено понад 20 тисяч ікон «Покрови воїнської» різних форматів - від широкоформатного до кишенькового зразка.

Читайте також: Епіфаній висловив співчуття близьким жертв авіакатастрофи у Тегерані

У грудні 2019 року Синодальним управлінням військового духовенства Православної Церкви України було започатковано Всеукраїнську акцію: "Воїни під покровом Богородиці”.

Мета акції – розповсюдити серед українських військовослужбовців списки (копії) ікони «Пресвятої Богородиці – покровительки українських воїнів», більш відомої у народі, як «Покрови воїнської».

Вручення ікон військовим знаменує собою присвяту покрову Захисниці українського люду – Пресвятій Богородиці.

Ікона «Покрова воїнська» створена на прохання самих військовослужбовців. На іконі зображені українські захисники різних часів, від Рівноапостольного князя Володимира Великого та Великого гетьмана Костянтина Острозького до українських військовослужбовців нашого часу.

Автором ікони є художник та іконописець Юрій Нікітін.