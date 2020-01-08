Епіфаній висловив співчуття близьким жертв авіакатастрофи у Тегерані

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній висловив співчуття усім, хто внаслідок авіакатастрофи у Тегерані втратив своїх рідних та близьких.

Про це він написав у Facebook.

"Глибоко вражений повідомленням про катастрофу українського літака біля Тегерана та про загибель всіх, хто був на ньому. Прошу у Бога милості для загиблих та висловлюю сердечні співчуття усім, хто внаслідок авіакатастрофи втратив своїх рідних та близьких. Нехай Господь допоможе вам перенести гіркоту цих важких днів. Вічна пам‘ять і вічний спокій померлим", - написав митрополит Епіфаній.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.