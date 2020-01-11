Баканов ознайомив РНБО з ходом розслідування СБУ катастрофи літака МАУ

Голова СБУ Іван Баканов під час наради у Раді нацбезпеки і оборони проінформував про хід розслідування СБУ обставин катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Голова СБУ Іван Баканов проінформував представників органів сектору безпеки і оборони про хід розслідування Службою обставин катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані під час наради у Раді національної безпеки і оборони України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначається, Баканов ознайомив учасників наради з результатами роботи української експертної групи, яку створено в службі. Як раніше повідомлялося у заяві голови СБУ, іранська сторона підтвердила одну із двох ключових версій українського розслідування.

Як повідомляв Укрінформ, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів нараду з представниками органів сектору безпеки і оборони з питань катастрофи літака авіакомпанії МАУ в Ірані.

Вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак "Міжнародних авіаліній України". На борту літака перебували 176 чоловік, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася в результаті технічної проблеми літака. Однак вранці 11 січня Іран оголосив, що збив український пасажирський літак випадково. Авіалайнер вилетів з аеропорту і, наблизившись до засекреченої військової бази, був сприйнятий як ворожий об'єкт.

Відповідальність за катастрофу літака МАУ взяла на себе іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції" (КВІР).