МАУ не отримувала даних про загрози перед вильотом Boeing 737 з Тегерана

Компанія «Міжнародні авіалінії України» не отримувала інформації про необхідність обмежити польоти до та з Тегерана у день вильоту літака МАУ, який виконував рейс PS752 і був збитий іранськими військовими 8 січня.

Про це президент МАУ Євгеній Дихне заявив на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Виконання польотів цивільними повітряними суднами здійснюється на основі дозволу двох країн - країни, в яку авіакомпанія виконує польоти та простір якої нормативно управляється державними органами, авіаційними службами, а також державної авіаційної служби тієї країни, під прапором якої авіакомпанія виконує польоти. На момент вильоту з аеропорту "Бориспіль" (літака рейсу PS752) жодної інформації про можливі загрози в авіакомпанії не було. На момент вильоту з аеропорту Тегерана абсолютно так само жодної інформації в авіакомпанії не було, жодних рішень з боку відповідальних адміністрацій не було доведено до нас”, - наголосив Дихне.

При цьому він навів приклад, коли під час конфлікту між Пакистаном та Індією пакистанська адміністрація авіаційного транспорту повідомила про припинення польотів у їхній повітряний простір, і всі авіакомпанії світу виконували цю вимогу. “Є затверджені міжнародні норми, як мають діяти авіакампанії”, - підкреслив президент МАУ.

Під час брифінгу Дихне був дуже схвильований і ледь стримував сльози. За його словами, після авіакатастрофи для компанії настав тяжкий період. “Ми хотіли розповісти, як гірко прожили ці дні. Насправді, наче три тижні пройшло - стільки подій. Великий тягар ліг на кожного з членів кризового центру, які організовували роботу з близькими загиблих пасажирів, зі списками загиблих наших членів екіпажу”, - сказав президент авіакомпанії.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав катастрофи літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася внаслідок технічної проблеми літака. Однак вранці 11 січня Іран оголосив, що збив український пасажирський літак випадково. Авіалайнер вилетів з аеропорту і, наблизившись до засекреченої військової бази IRGC, був сприйнятий як ворожий об'єкт.