Перерваний політ, повернення картини й різдвяні вертепи

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Павло Багмут

У середу, 8 січня, поблизу аеропорту Тегерана розбився пасажирський літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 до Києва. Усі 176 людей, які були на борту, загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 – Канади, 10 – Швеції, 4 – Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українські фахівці розглядають загалом сім версій катастрофи літака "МАУ". Серед основних – ураження літака зенітною ракетою ЗРК, зокрема ЗРК "Тор"; зіткнення з БПЛА або іншим літальним об'єктом; руйнування і вибух двигуна з технічних причин; вибух усередині літака в результаті терористичного акту. Крім того, 9 січня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що за даними розвідки, літак "МАУ" розбився внаслідок влучання іранської ракети. Офіс генпрокурора України попросив Канаду надати інформацію про обставини авіакатастрофи Boeing-737.

Фото: Вячеслав Мадієвський

Християни східного обряду зустріли цього тижня Різдво Христове – найурочистіше серед дванадесятих свят. З цієї нагоди в храмах відбулися урочисті богослужіння. На фото: учасник Різдвяної літургії в храмі святого Іоанна Богослова в Харкові.

Фото: Сергій Гудак

А в закарпатському селі Полянська Гута Різдво святкували традиційним вертепом. На фото: учасник вертепу вистрибує з вікна будинку – за місцевим звичаєм, інколи господарі зачиняють колядників у себе в хаті, щоб ті довше колядували.

Фото: Сергій Гудак

В Ужгороді ж з нагоди свята відбулося дійство "Христос Родився! Всім Возвіщаєм!" за участю різних колядницьких колективів.

Фото: Маркіян Лисейко

Тим часом Львовом у межах XV Різдвяного фестивалю "Спалах Різдвяної звізди" пройшла "Хода звіздарів".

Фото: Олександр Лапін

У Вінниці ж відповідно до народних традицій святкування Різдва вже другий рік поспіль у центрі міста встановили символ свята – дідух. Цьогоріч він був заввишки понад три метри.

Фото: Олександр Лапін

Ще одним елементом вінницьких святкувань став 10-й костюмований "Велопарад Дідоморозів".

Фото: Олена Худякова

За сприяння Міністерства культури, молоді та спорту України завершився процес повернення картини відомого українського художника Михайла Паніна "Таємний від’їзд Івана Грозного перед опричниною", яка зникла з Дніпропетровського художнього музею під час окупації у 1941 році. Полотно можна побачити на виставці "Спецвантаж! Історії повернення українських культурних цінностей" у столичному Мистецькому Арсеналі.

Фото: Вячеслав Мадієвський

Міністерство цифрової трансформації України запустило в тестовому режимі у Харківському міському перинатальному центрі послугу е-Малятко. У відомстві уточнили, що е-Малятко надає 10 послуг для батьків новонароджених в одній послузі від держави. Впродовж січня новацію планують запустити ще в 10 українських містах: Києві, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Рівному, Кривому Розі, Львові, Луцьку, Вінниці та Маріуполі.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Микола М'якшиков

Учасник чемпіонату Дніпра серед юнаків 2005-2006, 2007-2008 р.н. з легкої атлетики під час змагань.

Фото: Юлія Овсяннікова

Городяни катаються на ковзанах у столичному парку ім. Тараса Шевченка.

Фото: Юлій Зозуля

"Трофей" рибалки в Черкасах.

Фото: Інна Бородаєва

Кошенята гріються на двигуні автомобіля на Київщині.

Фото: Сергій Гудак

Зимовий краєвид у Перечинському районі Закарпаття.

Фото: Володимир Тарасов

Хлопчик біля сніговика на Львівщині.