Загострення на Близькому Сході: МЗС дало поради українцям

Міністерство закордонних справ наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від поїздок в Ірак, Іран та Сирію через безпекову ситуацію в регіоні.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"У зв’язку із ускладненням політичної та безпекової ситуації в регіоні Близького Сходу та зростанням небезпеки для громадян України, Міністерство закордонних справ наполегливо рекомендує утриматися від поїздок до Республіки Ірак, Ісламської Республіки Іран та Сирійської Арабської Республіки", - йдеться у повідомленні.

У МЗС також порадили під час перебування в Державі Ізраїль, Йорданському Хашимітському Королівстві, Королівстві Саудівська Аравія, Об’єднаних Арабських Еміратах підтримувати постійний зв’язок зі своїми родичами або знайомими в Україні, регулярно інформувати їх про місце свого перебування та найближчі плани.

Окрім того, слід заздалегідь подбати про квитки у зворотньому напрямку та мати на випадок потрапляння у скрутне становище достатньо коштів для оплати професійної правничої допомоги щодо захисту порушених прав та інтересів і повернення на Батьківщину.

Рекомендується також виявляти підвищену пильність та обережність, максимально обмежити пересування населеними пунктами, уникати місць масового скупчення людей, завжди мати при собі документи, які посвідчують особу, неухильно виконувати законні вказівки представників місцевих правоохоронних органів.

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації, виникнення загрози життю або здоров’ю під час перебування на території іноземної держави громадянам України слід невідкладно звертатися до дипломатичних місій України або на "гарячу лінію" МЗС: +38 044 238 16 57, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.