Держава без громадянського суспільства наслідуватиме ленінську модель - експерт

В Україні точиться боротьба за формування повноцінного громадянського суспільства, але влада, будь-яка, всі ці десятиліття робила все для того, щоб громадянське суспільство не відбулося, оскільки це не в її інтересах.

Таку думку в інтерв'ю Укрінформу висловив член правління Інституту соціально-економічних досліджень, соціальний і військовий психолог Олег Покальчук.

За словами Покальчука, «в нашій ситуації влада, будь-яка, всі ці десятиліття робила все для того, щоб громадянське суспільство не відбулося, оскільки це не в їхніх інтересах. Про феодальність лише ледачий не писав. Адже це дуже зручно - керувати такою собі, не дуже кмітливою масою людей, вихваляючи їх, чухаючи за вушком, час від часу підкидаючи їм якісь кісточки: «Це дуже смачно, їж, дивись, як це добре, це європейське...». Таке ось позитивне погладжування виробляє умовні рефлекси - люди навіть не розуміють, що їх дурять за три копійки всі ці десятиліття, слова красиві промовляють...».

Водночас «спиратися на думку важливо, тому що суспільство може образитися і збунтуватися, ось Майдан - це цілком нормальна реакція. А політики зараз думають, що цього не станеться, ми якось обмахлюємо, обхитритимо, пропетляємо. Але це - небезпечні ігри».

Експерт підкреслив, що «в Україні багато років точиться жорстка боротьба за формування повноцінного громадянського суспільства - цей прошарок дуже важливий і потрібний. Але щойно він починає виростати і бути самостійним - на нього накидаються абсолютно з усіх боків, тому що бачать у ньому якусь конкуренцію, загрозу, зміну взагалі всього. Але це однаково станеться, без цього прошарку суспільство завжди буде «палити пана й тікати на Січ» - класична українська проблема. А держава без громадянського суспільства завжди наслідуватиме ленінську модель держави, щоб був апарат насильства: «Ідіть працювати або в тюрму!», завжди тяжітиме до цього».

«Тому наше завдання - ці позиції розвивати й закріплювати, але в термінах і поняттях ХХІ століття, а не ХХ. Потрібно трошки осучаснити його (громадянське суспільство - ред.), оскільки часто сильно зрушився і обставини змінюються дуже швидко, інформація у світі кожні 18 місяців подвоюється», - зазначив соціальний психолог.