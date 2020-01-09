Посольство України в Нідерландах на знак жалоби приспустило прапор

У Гаазі, на будівлі Посольства України у знак жалоби за жертвами трагедії в Тегерані було приспущено Державний прапор України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Також у посольстві відкрили книгу скорботи, де кожен може написати слова співчуття рідним та близьким загиблих у жахливій катастрофі.

У Посольстві України в Нідерландах на знак жалоби приспустили прапор / Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

Залишити співчуття можна сьогодні з 15:00 до 17:00, а також завтра з 15:00 до 17:00.

9 січня оголошено в Україні днем жалоби у зв’язку з авіакатастрофою.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадяни Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по троє громадян ФРН і Великої Британії.