Психологічну допомогу сім'ям загиблих запропонували понад 50 волонтерів — МАУ

Понад 50 волонтерів запропонували надавати психологічну допомогу сім'ям загиблих членів екіпажу та пасажирів літака МАУ, що розбився 8 січня поблизу Тегерана.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у пресслужбі авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України".

"Волонтери – професійні фахівці з кризових ситуацій - миттєво відгукнулися на заклик авіакомпанії МАУ про допомогу сім’ям загиблих членів екіпажу та пасажирів рейсу PS752 для надання психологічної допомоги", - повідомили у авіакомпанії.

Так, протягом 8 січня, понад 50 волонтерів звернулися до авіакомпанії і запропонували свою фахову допомогу не тільки рідним і близьким загиблих у катастрофі, але й співробітникам МАУ, "які в ці важкі дні перебувають у стані постійного стресу".

"Всі 2500 співробітників авіакомпанії тією чи іншою мірою залучені до подолання наслідків катастрофи в Ірані: антикризовий штаб працює цілодобово з метою максимального сприяння якомога скорішому завершенню розслідування причин аварії; надання допомоги сім’ям загиблих пасажирів та членів екіпажу", - наголосили у компанії.

У МАУ відзначили, що така робота триває у стані стресу, "оскільки троє трагічно загиблих пілотів та шестеро бортпровідників були членами авіаційної родини МАУ".

Наразі психологічна допомога надається сім’ям загиблого екіпажу вдома, в офісі авіакомпанії, забезпечується супровід до експертних центрів МВС для проведення ДНК- експертизи.

У МАУ наголосили, що робота психологів зі співробітниками авіакомпанії "триватиме і надалі, допоки в цьому буде потреба".

У авіакомпанії також подякували всім, "хто надає підтримку в цей важкий момент".

Як повідомлялося, літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва зазнав катастрофи невдовзі після зльоту вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були на борту. Серед загиблих – 11 громадян України (9 членів екіпажу і 2 пасажири).