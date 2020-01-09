Засідання Постради ОБСЄ почалося зі співчуття рідним жертв катастрофи літака МАУ

Перше засідання Постійної ради ОБСЄ у 2020 році розпочалося у четвер, 9 січня, з висловлення співчуття рідним та близьким жертв авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) рейсу PS752.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу з місця 1254-го спеціального засідання Постради ОБСЄ у палаці Гофбург у Відні.

"Від усіх нас дозвольте висловити шок та глибокий сум у зв’язку з трагедією з українським літаком на шляху з Тегерана в Київ. Я б хотів висловити співчуття рідним та близьким жертв, багато з яких є громадянами країн, які представлені в цьому залі", - заявив перед відкриттям засідання новий Діючий голова ОБСЄ, прем’єр-міністр, міністр з питань Європи та закордонних справ Албанії Еді Рама.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

Засідання Постради ОБСЄ / Фото: Василь Короткий, Укрінформ

За останніми даними, на борту літака перебувало 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. За даними МЗС, серед загиблих також 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по троє громадян ФРН і Великобританії.