Російській блогерці Мітрошиній заборонили в’їзд в Україну

В столичному аеропорту 8 січня співробітники Держприкордонслужби проставили заборону в’їзду в Україну терміном на 3 роки російській блогерці.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

"Учора, 8 січня, в столичному аеропорту співробітники Держприкордонслужби проставили заборону в’їзду в Україну терміном на 3 роки громадянці Росії 1994 року народження. Російську блогерку, яка порушила правила в’їзду-виїзду на ТОТУ АР Крим, прикордонники виявили в “Борисполі” під час виїзду з України. Вона саме проходила оформлення на рейс до Мінська", - йдеться у повідомленні.

Їй було доведено рішення про заборону в’їзду на територію України та проставлено відповідну відмітку в паспортний документ.

Також в ДПСУ зазначили, що ця громадянка Росії в’їхала в Україну декілька днів тому через залізничний пункт пропуску оскільки відносно неї на момент перетину кордону не було обмежень щодо в'їзду, а також жодної інформації, що вона відвідувала тимчасово окуповані території.

В ДПСУ зазначили, що тільки протягом минулого року прикордонники відмовили у в’їзді в Україну понад 7300 громадянам РФ відносно яких діяла заборона в’їзду чи які перевищили термін перебування або відносно яких була наявна інформація, що вони незаконно відвідували окуповані території.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 6 січня, в Києві на лекції російської блогерки Олександри Мітрошиної стався конфлікт. У громадському русі "Відсіч" заявили, що поліція затримала активістів Леоніда Овчаренка та Олексія Кальницького, які разом з друзями прийшли на лекцію Мітрошиної, щоб запитати в неї, чому вона незаконно відвідувала окупований Крим.

7 січня МВС повідомило у Facebook, що російській блогерці Олександрі Мітрошиній оголосять заборону в'їзду в Україну. Також у МВС тоді зазначили, що вона прибула в Україну через залізничний пункт пропуску, і під час перевірки не встановили, чи відвідувала вона тимчасово окуповану АР Крим.