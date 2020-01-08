Lifecell нарахував безкоштовні хвилини абонентам у Тегерані

У зв'язку з катастрофою в Ірані 8 січня, під час якої розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", мобільний оператор Lifecell нарахував своїм абонентам у Тегерані безкоштовні хвилини.

Про це Укрінформ відповіли на запит у пресслужбі Lifecell.

"Оператор зв’язку lifecell висловлює щирі співчуття родинам загиблих в результаті авіакатастрофи 8 січня 2020 року в Тегерані. Для підтримки своїх абонентів у роумінгу Ірану, оператор нарахував хвилини для безкоштовного зв’язку з рідними", - зазначили в Lifecell.

Так, у рамках програми «Турбота крізь кордони» Lifecell забезпечив безкоштовними послугами зв’язку своїх абонентів, які перебувають в Ірані. Клієнтам нараховано безкоштовно 20 хвилин для голосових дзвінків у межах країни перебування та в Україну.

Також, не тарифікуються дзвінки на цілодобову гарячу лінію МЗС +38044 238 1657 (Служба оперативних чергових МЗС) з будь-якої країни для абонентів lifecell.

"Шостий рік поспіль lifecell реалізує соціальний проєкт з підтримки своїх абонентів у роумінгу в тих країнах, де відбуваються надзвичайні ситуації, стихійні лиха чи теракти. У липні 2016 року lifecell підписав Меморандум про співпрацю з МЗС України, в рамках якого продовжує допомагати громадянам України, що опинилися у скрутному становищі за кордоном в результаті подій надзвичайного характеру", - пояснили в Lifecell.

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Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За даними РНБО, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули.

Більшість загиблих в авіакатастрофі українського літака в Тегерані є громадянами Ірану (82) і Канади (63). Серед загиблих також було 10 громадян Швеції, 4 - Афганістану, і по 3 громадян ФРН і Великої Британії.