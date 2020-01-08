У "Борисполі" психологи та медики надають допомогу родичам загиблих

В аеропорту "Бориспіль" вже працюють психологи та медики, які надають допомогу родичам загиблих внаслідок авіакатастрофи літака Boeing-737 компанії "Міжнародні авіалінії України" поблизу Тегерана.

Про це Прем’єр-міністр Олексій Гончарук сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Держава, звичайно, надасть усю необхідну підтримку і допомогу цим людям. Уже зараз в аеропорту Бориспіль працюють психологи, медики”, - сказав Гончарук.

Зранку в "Борисполі" декілька громадян чекали літак з Тегерана, на борту якого мали б прибути їхні рідні.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який повинен був виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

Читайте також: Зеленський тримає на особистому контролі розслідування авіакатастрофи в Ірані

За даними РНБО, на борту літака було 177 осіб: 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих 11 українців - двоє пасажирів та дев'ять членів екіпажу. Також, за даними МЗС України, серед загиблих - громадяни Ірану (82 особи), Канади (63), Швеції (10), Афганістану (4), ФРН (4), Великої Британії (3).