Більшість загиблих у катастрофі літака МАУ були іранцями – ЗМІ

Серед 176 загиблих у авіакатастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" Boeing 737, що розбився в Тегерані, більшість були громадянами Ірану.

Про це повідомляє місцеве інформаційне агентство ISNA.

"Більшість пасажирів були громадянами Ірану, але на борту були також іноземні громадяни", - йдеться у повідомленні.

За уточненими даними, на борту літака МАУ перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Як повідомляв Укрінформ, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу.

Літак прямував з Тегерана до Києва. Попередньо причиною катастрофи називають технічні неполадки. Однак деякі ЗМІ пишуть, що його могли випадково збити ракетою під час обстрілу Іраном військових баз США в Іраку.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих пасажирів літака МАУ, що розбився у Тегерані вранці у середу.

За попередніми даними, всі пасажири та члени екіпажу загинули.

"Наше посольство уточнює інформацію щодо обставин трагедії та списків загиблих. Мої щирі співчуття рідним та близьким всіх пасажирів і членів екіпажу", - наголосив Зеленський.

Деталі інциденту уточнюються.

Фото: AA