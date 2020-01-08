Більшість загиблих у катастрофі літака МАУ були іранцями – ЗМІ
Про це повідомляє місцеве інформаційне агентство ISNA.
"Більшість пасажирів були громадянами Ірану, але на борту були також іноземні громадяни", - йдеться у повідомленні.
За уточненими даними, на борту літака МАУ перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу.
Як повідомляв Укрінформ, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу.
Літак прямував з Тегерана до Києва. Попередньо причиною катастрофи називають технічні неполадки. Однак деякі ЗМІ пишуть, що його могли випадково збити ракетою під час обстрілу Іраном військових баз США в Іраку.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих пасажирів літака МАУ, що розбився у Тегерані вранці у середу.
За попередніми даними, всі пасажири та члени екіпажу загинули.
"Наше посольство уточнює інформацію щодо обставин трагедії та списків загиблих. Мої щирі співчуття рідним та близьким всіх пасажирів і членів екіпажу", - наголосив Зеленський.
Деталі інциденту уточнюються.
Фото: AA