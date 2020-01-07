Разумков побажав, щоб Різдво стало днем єднання для українців
Укрінформ
Різдво Христове має стати днем єднання для українців.
Про це написав у Facebook Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
"Вітаю всіх із Різдвом Христовим! Вірю, що в цей день у ваших домівках панує мир і злагода. Нехай Різдво стане днем єднання, щастя і любові у ваших родинах. Зі святом!" - зазначив голова українського парламенту.
Християни східного обряду святкують 7 січня Різдво Христове - одне з найурочистіших і найрадісніших свят року.